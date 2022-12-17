Кардиолог назвал продукты, которые увеличивают количество капилляров — «естественный шунт»

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Кардиолог назвал продукты, которые увеличивают количество капилляров — «естественный шунт»


Сердечные приступы возникают, когда приток крови к сердцу внезапно останавливается из-за обструкции. К счастью, у некоторых людей вырастают артерии, которые позволяют кровотоку обходить эти блокировки. Один природный полифенол, который был обнаружен в более чем 70 видах растений, может способствовать образованию этих коллатеральных капилляров, позволяя кровотоку обходить любые смертельные блокировки.

Ученые давно пытались определить, как организм строит новые капилляры, и ответ становится все более ясным.

«Они соединяются, как бегуны по лестнице, с более крупными артериями. Мы можем использовать естественные механизмы сердца и подтолкнуть его к созданию собственных естественных шунтов»., - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Одним из соединений, которое может способствовать ремоделированию кровеносных сосудов, является ресвератрол.

Полифенол содержится в основном в косточках и кожуре винограда, а небольшое количество содержится в красном вине. Он приобрел значительную популярность благодаря своей профилактической роли в образовании бляшек и других сосудистых нарушениях.

"В то время как виноград, черника, шелковица и клюква содержат достаточное количество ресвератрола, другие источники, включая арахис, фисташки, какао и темный шоколад, также имеют хорошие концентрации".


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В раннем исследовании на лабораторных животных исследователи обнаружили, что введение ресвератрола улучшает образование коллатеральных кровеносных сосудов, ведущих к сердцу. Всего три недели приема ресвератрола после сердечного приступа увеличили количество капилляров, образующихся вокруг заблокированных коронарных артерий.


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Образование этих маленьких капилляров, ведущих к сердцу, известно как ангиогенез. Это защищает сердце от недостатка кислорода и предотвращает гибель клеток сердечной мышцы в случае прекращения основного снабжения.


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