Кардиолог назвал продукты, которые увеличивают количество капилляров — «естественный шунт»

«Они соединяются, как бегуны по лестнице, с более крупными артериями. Мы можем использовать естественные механизмы сердца и подтолкнуть его к созданию собственных естественных шунтов»., - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"В то время как виноград, черника, шелковица и клюква содержат достаточное количество ресвератрола, другие источники, включая арахис, фисташки, какао и темный шоколад, также имеют хорошие концентрации".

Ученые давно пытались определить, как организм строит новые капилляры, и ответ становится все более ясным.Одним из соединений, которое может способствовать ремоделированию кровеносных сосудов, являетсяПолифенол содержится в основном в косточках и кожуре винограда, а небольшое количество содержится в красном вине. Он приобрел значительную популярность благодаря своей профилактической роли в образовании бляшек и других сосудистых нарушениях.В раннем исследовании на лабораторных животных исследователи обнаружили, что введение ресвератрола улучшает образование коллатеральных кровеносных сосудов, ведущих к сердцу. Всего три недели приема ресвератрола после сердечного приступа увеличили количество капилляров, образующихся вокруг заблокированных коронарных артерий.Образование этих маленьких капилляров, ведущих к сердцу, известно как ангиогенез. Это защищает сердце от недостатка кислорода и предотвращает гибель клеток сердечной мышцы в случае прекращения основного снабжения.Ранее МедикФорум писал об опасных молочных продуктах.

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