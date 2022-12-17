Любители горячего супа в опасности - риск рака

«Употребление пищи и напитков при высокой температуре может вызвать ожоги и обваривание пищевода с сопутствующим воспалением. Если эта закономерность будет повторяться в течение многих лет, это может привести к образованию раковых клеток. Нет никаких исследований рисков горячего супа и рака пищевода. [Но] горячий суп, вероятно, будет иметь тот же эффект, что и горячие напитки — важна температура, а не само вещество», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





Как защитить себя

От согревающего ощущения до доступных ингредиентов суп — идеальное зимнее блюдо. Любите ли вы сытную курицу с лапшой или сливочно-грибную начинку, подождите несколько минут, прежде чем браться за зимнюю грелку. Врач предупредил, что употребление слишком горячего блюда может увеличить риск развития рака пищевода.Поскольку температура остается близкой к нулю, многие тянутся к горячим напиткам и еде, чтобы согреться и согреться.Хотя употребление любимого супа может показаться идеальным решением двух проблем — голода и холода, по словам врача, вам следует следить за температурой этого блюда.По мнению гастроэнтерологов, вы не должны есть или пить пищу или жидкости при температуре 140°F (60°C) или выше.Кипящей воде требуется три минуты, чтобы остыть с 212°F (100°C) до 176°F (80°C). Рекомендуется подождать пять или шесть минут, прежде чем заправиться горячими напитками или горячим супом.Если вы случайно проглотите горячий кусок, не паникуйте. Выпейте стакан теплой, а не ледяной воды, так как один инцидент с горячей водой вряд ли будет иметь какие-либо серьезные последствия.Ранее МедикФорум писал об опасности молочных продуктов.

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