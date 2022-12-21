Усталость, голод и сухость кожи - ранние признаки диабета

«Основные симптомы, связанные с диабетом, являются результатом дисбаланса между уровнями инсулина и глюкозы, что в конечном итоге приводит к неприятным симптомам, которые могут нарушить вашу повседневную жизнь», — говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Важно отметить, что эти симптомы могут быть не вызваны диабетом, однако лучше всего связаться с вашим лечащим врачом и запросить анализ крови, если эти симптомы сохраняются и продолжают нарушать качество вашей жизни и сна».

Ксероз

Голод и усталость

Наиболее яркими признаками являются повышенная жажда и голод, а также усталость и чрезмерное мочеиспускание — они часто могут вызывать покалывание в руках и ногах, а также помутнение зрения.Одним из таких симптомов, по словам Гуреевой, является ксероз или сухость кожи. Чрезмерное мочеиспускание может привести к уменьшению количества влаги в других частях тела, таких как рот и кожа. Это может привести к дискомфорту, повышенной жажде и кожному зуду.Это также может быть вызвано другими факторами, однако важно посетить своего врача общей практики, если у вас есть опасения, связанные с этими симптомами.Ваше тело нуждается в глюкозе для получения энергии, но чтобы преобразовать ее в энергию, вашим клеткам нужен инсулин для ее поглощения. Диабет связан с низким уровнем инсулина, поэтому, если ваш организм не вырабатывает достаточно инсулина, он не может усваивать достаточное количество глюкозы для получения энергии, что приводит к усталости. Эта трата глюкозы и низкая энергия также могут привести к усилению чувства голода.Ранее МедикФорум писал о вредных продуктов для новогоднего стола.

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