5 признаков заболеваний, которые нужно обнаружить у пожилых родственников

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5 признаков заболеваний, которые нужно обнаружить у пожилых родственников


Обнаружение этих предупредительных знаков может помочь предотвратить серьезное заболевание близкого человека, такое как сердечный приступ, переохлаждение, грипп, бронхит или пневмония.

Головокружение


Головокружение — одна из самых простых вещей, которую можно игнорировать — вы, вероятно, просто думаете, что кто-то слишком быстро встал или ему нужно поесть — но на самом деле это может быть признаком чего-то гораздо более серьезного.

"На самом деле, более трети пожилых людей, перенесших сердечный приступ, сообщали о головокружении. С другой стороны, боль в левой руке, симптом, который чаще всего ассоциируется с сердечными приступами , упомянули только 11 процентов взрослых, перенесших один из них в декабре прошлого года", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Сухая кожа


Сочетание простудных симптомов, сопровождавшихся обезвоживанием кожи и дезориентацией, присутствовало у 94% пожилых людей, перенесших гипотермию.

«Это может быть более тревожным, если связано с трещинами на коже, покраснением и недомоганием, а не исчерпывающе». 

Простуда и усталость


Если вы заметили, что ваш родственник борется с кашлем и всегда выглядит уставшим, вам, возможно, придется вмешаться.

Грипп у пожилых людей может быть опасен, поскольку в результате пожилые люди чаще страдают такими осложнениями, как пневмония. Другими более редкими осложнениями с повышенным риском являются сердечные приступы и инсульты, поэтому взрослым старше 65 лет предлагается прививка от гриппа.


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Кашель, который не проходит

Как и ожидалось, кашель является симптомом номер один бронхита.

«Проще говоря, хронический кашель может быть признаком чего-то скрытого. Если кашель длится более трех недель, он обычно считается постоянным и может потребовать вашего внимания».

Отсутствие аппетита


Когда дело доходит до еды, отсутствие аппетита может быть поводом для беспокойства. Данные показали, что на каждого человека, у которого была диагностирована пневмония, сообщалось о наблюдении за отсутствием аппетита более одного раза.


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