5 признаков заболеваний, которые нужно обнаружить у пожилых родственников

Головокружение

"На самом деле, более трети пожилых людей, перенесших сердечный приступ, сообщали о головокружении. С другой стороны, боль в левой руке, симптом, который чаще всего ассоциируется с сердечными приступами , упомянули только 11 процентов взрослых, перенесших один из них в декабре прошлого года", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Сухая кожа

«Это может быть более тревожным, если связано с трещинами на коже, покраснением и недомоганием, а не исчерпывающе».

Простуда и усталость

Кашель, который не проходит

«Проще говоря, хронический кашель может быть признаком чего-то скрытого. Если кашель длится более трех недель, он обычно считается постоянным и может потребовать вашего внимания».

Отсутствие аппетита

Головокружение — одна из самых простых вещей, которую можно игнорировать — вы, вероятно, просто думаете, что кто-то слишком быстро встал или ему нужно поесть — но на самом деле это может быть признаком чего-то гораздо более серьезного.Сочетание простудных симптомов, сопровождавшихся обезвоживанием кожи и дезориентацией, присутствовало у 94% пожилых людей, перенесших гипотермию.Если вы заметили, что ваш родственник борется с кашлем и всегда выглядит уставшим, вам, возможно, придется вмешаться.Грипп у пожилых людей может быть опасен, поскольку в результате пожилые люди чаще страдают такими осложнениями, как пневмония. Другими более редкими осложнениями с повышенным риском являются сердечные приступы и инсульты, поэтому взрослым старше 65 лет предлагается прививка от гриппа.Как и ожидалось, кашель является симптомом номер один бронхита.Когда дело доходит до еды, отсутствие аппетита может быть поводом для беспокойства. Данные показали, что на каждого человека, у которого была диагностирована пневмония, сообщалось о наблюдении за отсутствием аппетита более одного раза.Ранее МедикФорум писал о том, как оказать первую помощь при инфаркте.

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