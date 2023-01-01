Добавки магния и калия снижают давление в течение «нескольких месяцев»

"Согласно обзору потребление магния в дозах от 500 до 1000 мг/сут может снизить артериальное давление на целых 5,6/2,8 мм рт.ст. Исследователи обнаружили, что у людей, которые принимали добавку, кровяное давление значительно снизилось после трех месяцев лечения по сравнению с теми, кто этого не делал", - говорил врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Коррекция образа жизни важна для снижения артериального давления, но в тяжелых случаях могут потребоваться более радикальные меры. Лекарства являются первым пунктом назначения во многих медицинских учреждениях, но некоторые исследования показывают, что добавки не менее эффективны.Заявленные преимущества добавок магния весьма разнообразны, но некоторые из наиболее распространенных включают увеличение энергии и улучшение настроения.Некоторые исследования показывают, что ключевое питательное вещество также может играть роль в снижении артериального давления.Комбинированные эффекты высокогопри сниженном потреблении натрия более эффективны для снижения артериального давления, чем однократное потребление минералов.Однако еще предстоит убедительно доказать, что лечение такими добавками может компенсировать такие осложнения, как ишемический инсульт и аритмии. Магний имеет решающее значение для нескольких основных функций организма, поскольку он снижает кровяное давление за счет увеличения производства оксида азота.Ранее МедикФорум писал о вреде соли для гипертоников.

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