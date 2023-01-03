Плохой сон может означать дефицит определенного витамина

«Этот витамин помогает регулировать количество кальция и фосфатов в организме, которые необходимы для поддержания здоровья костей, зубов и мышц, а также для поддержания сильной иммунной системы», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Что происходит, когда кто-то становится неполноценным?

«Зимой некоторые люди производят больше мелатонина, чем обычно, что приводит к таким симптомам сезонного аффективного расстройства (САР), как сонливость и низкий уровень энергии. Добавки с витамином D могут помочь восстановить настроение и энергию, когда наш организм поглощает меньше естественного солнечного света в осенне-зимний сезон. Увеличение количества естественного солнечного света в вашем окружении также может облегчить симптомы».

Некоторые витамины и минералы необходимы нашему организму. Без некоторых мы можем остаться утомленными, истощенными и даже уязвимыми для болезней. Основным источником витамина D в организме являются прямые солнечные лучи.Плохой сон и изменения настроения — это всего лишь два симптома, вызванных дефицитом витамина D.Взрослым и детям старше одного года необходимо 10 мкг витамина D в день. Однако с сентября по март, когда количество солнечных дней сокращается, существует риск развития таких заболеваний, как рахит, мышечная слабость, плохой сон, выпадение волос и изменения настроения.Постарайтесь сидеть возле окон во время работы и включите в свой распорядок ежедневные прогулки между поздним утром и ранним днем, когда воздействие солнца наиболее сильное.Ранее МедикФорум писал о том, как избавиться от жира на животе.

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