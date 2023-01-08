Горячие и чувствительные к прикосновению суставы - ранний признак артрита

«Симптомы обычно развиваются постепенно в течение нескольких недель, но в некоторых случаях они могут прогрессировать быстро в течение нескольких дней. Иногда ваши симптомы могут ухудшаться (так называемые рецидивы или обострения) или улучшаться (так называемые ремиссии) с течением времени. Вспышки часто трудно предсказать, но с ними можно справиться с помощью лекарств. Если у вас постоянная боль, отек или скованность в суставах, вам следует обратиться к врачу общей практики, чтобы определить основную причину», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Скованность и припухлость запястий, стоп и рук, что означает, что вы не можете полностью согнуть пальцы или сжать кулак

Пульсирующая и ноющая боль, которая может усиливаться после периода бездействия или по утрам.

Отсутствие энергии и усталость

Высокая температура и потливость

Отсутствие аппетита

Потеря веса

Сухие глаза

Боль в груди

В зависимости от того, какой тип у вас есть, это может привести к опухшим, болезненным суставам, а также к ограниченной подвижности. Хотя нет никакого лечения, есть методы лечения, доступные, как только вы заметите симптомы.Чем раньше будет диагностировано заболевание, тем раньше можно будет начать лечение, что может снизить риск повреждения суставов в долгосрочной перспективе.По ее словам,При ревматоидном артрите иммунная система организма нацелена на пораженные суставы, что приводит к боли и отеку. Внешнее покрытие (синовиальная оболочка) сустава поражается в первую очередь.Это может привести к разрушению костей и хрящей. У людей с ревматоидным артритом также могут возникнуть проблемы с другими тканями и органами в организме.Ранее МедикФорум писал о признаках больной щитовидной железы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.