Горячие и чувствительные к прикосновению суставы - ранний признак артрита
Пульсирующая и ноющая боль также может указывать на артрит.
В зависимости от того, какой тип у вас есть, это может привести к опухшим, болезненным суставам, а также к ограниченной подвижности. Хотя нет никакого лечения, есть методы лечения, доступные, как только вы заметите симптомы.
«Симптомы обычно развиваются постепенно в течение нескольких недель, но в некоторых случаях они могут прогрессировать быстро в течение нескольких дней. Иногда ваши симптомы могут ухудшаться (так называемые рецидивы или обострения) или улучшаться (так называемые ремиссии) с течением времени. Вспышки часто трудно предсказать, но с ними можно справиться с помощью лекарств. Если у вас постоянная боль, отек или скованность в суставах, вам следует обратиться к врачу общей практики, чтобы определить основную причину», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Чем раньше будет диагностировано заболевание, тем раньше можно будет начать лечение, что может снизить риск повреждения суставов в долгосрочной перспективе.
По ее словам, «горячие» и «чувствительные к прикосновению» суставы являются одними из наиболее распространенных признаков ревматоидного артрита.
При ревматоидном артрите иммунная система организма нацелена на пораженные суставы, что приводит к боли и отеку. Внешнее покрытие (синовиальная оболочка) сустава поражается в первую очередь.
Это может привести к разрушению костей и хрящей. У людей с ревматоидным артритом также могут возникнуть проблемы с другими тканями и органами в организме.
Другими распространенными признаками ревматоидного артрита являются:
- Скованность и припухлость запястий, стоп и рук, что означает, что вы не можете полностью согнуть пальцы или сжать кулак
- Пульсирующая и ноющая боль, которая может усиливаться после периода бездействия или по утрам.
- Отсутствие энергии и усталость
- Высокая температура и потливость
- Отсутствие аппетита
- Потеря веса
- Сухие глаза
- Боль в груди
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