Дизартрия - ранний признак инсульта, который появляется за 7 дней до приступа

"Дизартрия, более известная как трудности с речью, возникает, когда мышцы, которые вы используете для речи, слабы или вам трудно их контролировать. Этот внезапный предупреждающий знак может появиться уже за неделю до того, как начнется полномасштабная неотложная медицинская помощь. 43 процентов участников с мини-инсультом испытали ранние признаки в какой-то момент в течение недели, предшествовавший инсульту", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.





Многие люди умирают от инсульта, потому что мозг не может выжить без постоянного притока богатой кислородом крови. Поэтому крайне важно как можно скорее оказать неотложную медицинскую помощь. К счастью, некоторые люди могут испытывать предупреждающие признаки за несколько дней до инсульта.Отчасти опасный для жизни характер инсульта обусловлен его способностью наносить удар из ниоткуда. В сочетании с недостатком кислорода, поступающего в ваш мозг, вы в конечном итоге нуждаетесь в серьезной медицинской помощи.Исследование сообщает, чтоСчитающийся наиболее распространенным типом инсульта, ишемический инсульт вызывается тромбом, который блокирует приток крови и кислорода к мозгу.Одним из предупреждающих признаков ТИА является внезапнаяТИА часто являются предвестниками серьезного инсульта.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают депрессию.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.