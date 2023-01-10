Яблочный сок «значительно» уменьшает жир на животе за «недели»

"Исследовательская группа изучила влияние полифенолов, содержащихся в яблоках, на людей с разным весом. Полифенолы описывают натуральные растительные соединения, которые можно найти во фруктах и овощах. Эти растительные лакомства известны своими механизмами борьбы с болезнями, а также способностью уменьшать воспаление и риск сердечных заболеваний", - говорит врач-нуьрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Длительное употребление напитка, богатого полифенолами, смогло «значительно» снизить уровень жира на животе у участников".

Висцеральный жир — это бомба замедленного действия. Скрываясь глубоко внутри вашего живота, жир может увеличить риск возникновения проблем со здоровьем, начиная от диабета и заканчивая деменцией. Поэтому крайне важно избавиться от висцерального жира. К счастью, один напиток может прийти на помощь.Считающийся опасным, висцеральный жир может выделять токсичные химические вещества, вызывая воспаление в тканях организма. В отличие от колеблющегося жира, который вы можете увидеть под кожей, висцеральный жир нельзя подтолкнуть.Изучив в общей сложности 124 участника, исследователи сравнили испытуемых в диапазоне от «умеренно недостаточного веса» до «умеренно тучного». Участники были разделены на две группы: одна группа могла наслаждаться яблочными напитками, а другая — напитками без полифенолов.Им также было рекомендовано употреблять напитки каждый день в течение 12 недель, а затем принимать сильные дозы только в течение четырех недель. Группа яблочного сока потребляла сок с 600 миллиграммами полифенолов. Что касается количества фактического напитка, то сначала им давали 340 граммов каждый день, а во второй части испытания доза была утроена.После восьми недель приема яблочного напитка исследователи начали замечать разницу в площади висцерального жира.Ранее МедикФорум писал о пользе пикши.

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