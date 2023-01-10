Терапевт Андреева: витамин D значительно снижает риск рака

"Лишение солнечного витамина может увеличить риск возникновения различных проблем со здоровьем, начиная от деформаций костей и заканчивая плохим иммунитетом. Новое исследование дает еще более убедительные доводы в пользу приема необходимого питательного вещества", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Ключевой вывод исследования заключался в том, что было значительно меньше случаев меланомы среди тех, кто регулярно употреблял диетические продукты с витамином D. Более того, риск рака кожи у этих участников был снижен более чем вдвое".

Диагноз рака представляет собой очень пугающую перспективу, но исследования продолжают предполагать, что риск смертельного заболевания можно изменить. Новое исследование показало, что это может быть так же просто, как принимать ежедневную добавку витамина D.Исследование показало, что регулярный прием добавок с витамином D может «значительно» снизить риск развития рака кожи.В исследовании приняли участие почти 500 человек с повышенным риском развития рака кожи. Это не первое исследование связи между витамином D и раком кожи, но предыдущие исследования в основном были сосредоточены на уровне кальцидиола в сыворотке крови, который является метаболитом витамина D.Команда опытных дерматологов тщательно проанализировала историю болезни пациентов и осмотрела их кожу.Затем пациенты были разделены на три группы в зависимости от того, принимали ли они пероральные добавки с витамином D: не принимавшие, периодически принимавшие и регулярно принимавшие.Даже те, кто время от времени принимает витамин D, могут иметь меньший риск развития меланомы по сравнению с теми, кто не употребляет его.Ранее МедикФорум писал о пользе пикши.

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