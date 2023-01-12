Врач рассказывает о простых изменениях образа жизни, которые улучшают память

«Как и большинство людей, я все еще время от времени испытываю эту безумную тягу к сладкой пище. Один из способов удовлетворить свою тягу к сладкому — есть больше фруктов», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Помимо улучшения вашего микробиома, это также может улучшить вашу память».

«Австралийское исследование 4000 человек показало, что у тех, кто выпивал менее одного сладкого напитка в день, был больший общий объем мозга. Они показали более высокие результаты в тестах памяти по сравнению с теми, кто потреблял больше».

Доктор утверждает, что сокращение потребления сахара может даже улучшить память.Обмен своей любимой плитки шоколада на яблоко может показаться не слишком идеальным, но это может творить чудеса для вашего здоровья.Если вы не любите печенье и шоколад, возможно, вы виноваты в том, что любите сладкие напитки. Эти напитки по-прежнему являются щедрым источником свободных сахаров. Строков рекомендовалЭто не единственное исследование, изучающее связь между сладкими напитками и мозгом.Исследовательская группа стремилась понять, как потребление сладких и искусственно подслащенных напитков влияет на риск инсульта и деменции.Результаты показали, что у тех, кто выпивал хотя бы один напиток с искусственными подсластителями в день, риск развития болезни Альцгеймера был в 2,9 раза выше. Однако значительного влияния на риск деменции не наблюдалось, когда исследователи делали поправку на другие факторы, такие как, например, диабет.Ранее МедикФорум писал о признаках больного сердца.

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