Кардиолог Варфоломеев делится лучшей диетой для предотвращения болезней сердца

«Лучшая диета для предотвращения сердечных заболеваний — это та, которая богата фруктами и овощами, цельными зернами, орехами, рыбой, птицей и растительными маслами. В то время как то, что вы едите, играет важную роль в снижении риска, то, что вы пропускаете, также имеет решающее значение. Важно также следить за потреблением алкоголя, осознавая свое употребление алкоголя», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Вы также должны сократить потребление красного и переработанного мяса, рафинированных углеводов, продуктов и напитков с добавлением сахара, натрия и продуктов с трансжирами».

Болезни сердца — это общий термин для состояний, которые влияют на ваше сердце или кровообращение. Крайне важно снизить риск развития этого главного убийцы. К счастью, кардиолог поделился «лучшей» диетой для предотвращения виновника.Возможно, вы устали слышать, насколько эффективной может быть диета для предотвращения различных проблем со здоровьем, но здоровый образ жизни действительно является одним из самых простых способов снизить риск возникновения различных проблем, включая болезни сердца.Когда дело доходит до протокола здорового питания для сердца, необходимо следовать нескольким простым правилам.Мужчинам и женщинам рекомендуется не пить более 14 единиц в неделю на регулярной основе. Например, пинта крепкого лагера содержит три единицы алкоголя.Более того, вам не нужно верить только на слово доктору, так как объемы исследований также подтверждают группы продуктов питания, предложенные доктором.Например, большая часть исследований посвящена так называемой средиземноморской диете, которая включает в себя все основные группы продуктов, описанные доктором.Ранее МедикФорум писал о пользе индейки.

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