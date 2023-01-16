Неспособность улыбаться — один из первых признаков инсульта
По словам врача, пациент также может быть не в состоянии поднять одну или обе руки вверх и удерживать их там.
Инсульт – это неотложное состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Они вызваны прекращением кровоснабжения мозга, обычно из-за тромба. Поэтому своевременное обнаружение признаков может помочь спасти чью-то жизнь.
«Причина, по которой важно обнаружить инсульт как можно раньше, заключается в том, что лечение, если оно проводится быстро, очень эффективно смягчает его последствия. Инсульт возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. Это может быть разной степени тяжести, и поэтому ущерб, который наносит инсульт, будет отличаться от случая к случаю», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Признаки инсульта
Одним из «первых» признаков инсульта может быть невозможность улыбаться.
«Текущие исследования показывают, что первым признаком инсульта является то, что лицо опускается на одну сторону или человек не может улыбаться. Во-вторых, человек может быть не в состоянии поднять одну или обе руки и удерживать их. В-третьих, у человека могут начать возникать трудности при разговоре, из-за чего он будет невнятно произносить слова, а также не сможет понять, что вы ему говорите».
Если вы вдруг заметите изменение в чьем-то поведении и способности выполнять обычные действия, обратите внимание на эти три признака, чтобы определить, не вызвано ли это инсультом.
Виды инсульта
Инсульты могут быть вызваны разными причинами. Существует два основных типа инсульта: ишемический и геморрагический. Большинство инсультов являются ишемическими и происходят, когда кровь к мозгу блокируется сгустками или другими частицами. Геморрагический инсульт — это когда мозговая артерия протекает или разрывается.
Реабилитация
Выжившие после инсульта часто нуждаются в помощи, чтобы восстановить некоторые из их обычных функций организма. В зависимости от тяжести инсульта, довольно часто после него наступает период времени, когда кому-то нужно пройти реабилитацию.
Ранее МедикФорум писал о пользе индейки.
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