Неспособность улыбаться — один из первых признаков инсульта

«Причина, по которой важно обнаружить инсульт как можно раньше, заключается в том, что лечение, если оно проводится быстро, очень эффективно смягчает его последствия. Инсульт возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. Это может быть разной степени тяжести, и поэтому ущерб, который наносит инсульт, будет отличаться от случая к случаю», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Признаки инсульта

«Текущие исследования показывают, что первым признаком инсульта является то, что лицо опускается на одну сторону или человек не может улыбаться. Во-вторых, человек может быть не в состоянии поднять одну или обе руки и удерживать их. В-третьих, у человека могут начать возникать трудности при разговоре, из-за чего он будет невнятно произносить слова, а также не сможет понять, что вы ему говорите».

Виды инсульта

Реабилитация

Инсульт – это неотложное состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Они вызваны прекращением кровоснабжения мозга, обычно из-за тромба. Поэтому своевременное обнаружение признаков может помочь спасти чью-то жизнь.Одним из «первых» признаков инсульта может быть невозможность улыбаться.Если вы вдруг заметите изменение в чьем-то поведении и способности выполнять обычные действия, обратите внимание на эти три признака, чтобы определить, не вызвано ли это инсультом.Инсульты могут быть вызваны разными причинами. Существует два основных типа инсульта: ишемический и геморрагический. Большинство инсультов являются ишемическими и происходят, когда кровь к мозгу блокируется сгустками или другими частицами. Геморрагический инсульт — это когда мозговая артерия протекает или разрывается.Выжившие после инсульта часто нуждаются в помощи, чтобы восстановить некоторые из их обычных функций организма. В зависимости от тяжести инсульта, довольно часто после него наступает период времени, когда кому-то нужно пройти реабилитацию.Ранее МедикФорум писал о пользе индейки.

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