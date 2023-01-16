Гепатолог Южнова: «пищеварительный дистресс» приводит к ожирению и повреждению печени

«Цирроз является результатом длительного, непрерывного повреждения печени и может быть вызван множеством различных причин. Повреждение приводит к рубцеванию, известному как фиброз. Неправильные бугорки заменяют гладкую ткань печени, и печень становится более твердой. Вместе рубцы и узелки называются циррозом», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Поскольку способность вашей печени выводить токсины снижается, проблемы с пищеварением, скорее всего, будут усиливаться. Постоянная тошнота — это реакция на избыток отходов в организме, а необъяснимая рвота часто связана с проблемами печени».

Для развития симптомов ожирения печени могут потребоваться годы, иногда даже десятилетия. Хотя медленное прогрессирование симптомов затрудняет диагностику, о некоторых симптомах сообщается на ранней стадии. Расстройство желудка и тошнота, например, являются одними из наиболее частых симптомов нарушения пищеварения и могут сигнализировать об ухудшении состояния жировой болезни печени.Наиболее частыми желудочно-кишечными симптомами при заболеваниях печени являются вздутие живота (49,5%), боль в животе (24%), отрыжка (18,7%), диарея (13,3%) и запор (8%).Желудочно-кишечная дисфункция часто возникает при циррозе печени и усиливается по мере тяжести заболевания. Пациенты часто жалуются на перистальтику желудочно-кишечного тракта, нарушение барьерной функции кишечника, повышенную проницаемость кишечника и мальабсорбцию.Наличие этих кишечных аномалий не только ухудшает пероральное потребление и приводит к недоеданию, но также может играть центральную роль во многих осложнениях, связанных с циррозом печени.Пациенты с прогрессирующим заболеванием печени часто сообщают о тошноте и расстройстве желудка как о первых осложнениях пищеварения.Очень часто пациенты сообщают о потере аппетита наряду с проблемами пищеварения. Нарушение аппетита, как правило, является результатом аномальных уровней лептина и грелина, что приводит к уменьшению потребления пищи.Ранее МедикФорум писал о пользе индейки.

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