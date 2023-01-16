Эти 3 добавки поддерживают здоровье костей и мышц

«Новый год — прекрасное время, чтобы принять новые решения в отношении здоровья. Хотя цели у всех будут разные, есть некоторые общие, которые возникают в разговорах с пациентами в аптеке, так что вот какую роль могут сыграть витаминные добавки», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Потребности в белке варьируются в зависимости от возраста, веса, уровня активности и целей тренировок. Витамин D, кальций и магний могут поддерживать функцию мышц, помогая вести активный образ жизни, а кальций и витамин D также могут помочь поддерживать здоровье костей, а витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормальной функции костей и хрящей».





Переход на веганство

Улучшите свой сон

«Если вы все еще устали после хорошего сна, магний, железо и витамины группы В могут уменьшить усталость».





Здоровая кожа

«Витамин С действительно важен, поскольку он способствует нормальной функции коллагена».

Независимо от того, едите ли вы больше фруктов и овощей или делаете больше шагов каждый день, рассвет нового года дает многим людям мотивацию для внесения определенных изменений в образ жизни. Но чтобы увидеть наилучшие результаты, возможно, стоит комбинировать их со специальными добавками.Вам может понадобиться больше белка, если вы больше тренируетесь, поэтому в зависимости от ваших целей упражнений, возможно, стоит подумать о протеиновых порошках, если вы вегетарианец или не получаете достаточного количества белка из пищи, которую вы едите.Важно спланировать свой рацион, чтобы убедиться, что вы по-прежнему получаете все необходимые питательные вещества. Обратите внимание на альтернативные источники белка, жиров омега-3, витамина B12, витамина D, кальция, железа, цинка, селена и йода.Важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, следить за темным освещением в спальне, избегать употребления алкоголя и отказ от кофеина перед сном, а также регулярно заниматься спортом.Важно убедиться, что вы получаете достаточно витамина А и В2, В3, В7; йод и цинк.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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