3 добавки, которые вызывают «опасные побочные эффекты» при диабете

«Метформин снижает уровень сахара в крови, улучшая то, как ваш организм справляется с инсулином. Метформин доступен по рецепту в виде таблеток, в виде жидкости, которую вы глотаете, и в виде пакетиков с порошком, которые вы растворяете в напитке», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Тошнота

Рвота

Диарея

Боль в животе

Потеря аппетита

Дефицит витамина В12

«Недостаточно информации, чтобы сказать, что дополнительные лекарства и растительные лекарственные средства безопасны для приема метформина. Они не проверяются так же, как аптечные и отпускаемые по рецепту лекарства. Их обычно не проверяют на влияние, которое они оказывают на другие лекарства».

"Если у вас диагностировано заболевание почек, хром может нанести вред. В то время как дефицит хрома сам по себе может привести к повышению уровня сахара в крови, дефицит хрома встречается редко".

Людям, принимающим метформин для лечения диабета, например, может потребоваться соблюдать осторожность, когда дело доходит до приема добавок. Добавки могут вызывать нежелательные или опасные побочные эффекты, особенно если они взаимодействуют с вашими лекарствами.Метформин может быть назначен для лечения диабета 2 типа, гестационного диабета, а также для тех, кто подвержен высокому риску развития высокого уровня сахара в крови.Чтобы свести к минимуму риск этих побочных эффектов, метформин лучше всего принимать вместе с едой.Травяные лекарства могут показаться привлекательными из-за их «натуральной» маркировки, но это не обязательно означает, что их можно безопасно принимать.Как и обычные лекарства, лекарственные травы будут оказывать влияние на организм и могут быть потенциально вредными, если их использовать неправильно.Эндокринолог предостерегает от трех добавок, которые могут быть опасными:Что касается зверобоя, то он может быть особенно опасен, если вы принимаете препараты, разжижающие кровь. А ниацин можетРанее МедикФорум писал о вреде соли.

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