Люди с геном APOE4 могут извлечь выгоду из двух диетических правил

«По оценкам, около 25 процентов вариантов продолжительности жизни человека определяются генетикой, но какие гены и как они способствуют долголетию, до конца не изучены. Несколько распространенных вариаций (называемых полиморфизмами), связанных с большой продолжительностью жизни, обнаружены в генах APOE, FOXO3 и CETP, но они встречаются не у всех людей с исключительной продолжительностью жизни. Вполне вероятно, что варианты в нескольких генах, некоторые из которых непреднамеренные, действуют вместе, чтобы способствовать долгой жизни», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Некоторые гены, а именно ген APOE4, считаются сильным фактором риска развития болезни Альцгеймера. Однако различные вариации одного и того же гена, такие как APOE2, могут способствовать долголетию, защищая от снижения когнитивных функций. Исследователи считают, что люди, рожденные с одним из этих генов, могут извлечь пользу из соблюдения определенных правил питания.Имеются данные о связи различных генетических факторов с долголетием пожилых людей, но наиболее широко признаны три из них: APOE, FOXO3 и CETP.По сути, ген APOE предоставляет инструкции по созданию белка, который соединяется с липидами в организме с образованием липопротеинов. Эти молекулы отвечают за упаковку холестерина и других жиров, а также за перенос их по кровотоку.Поддержание здорового уровня соединений имеет решающее значение для предотвращения заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Они в основном экспрессируются в головном мозге и печени.Хотя тем, кто является носителем этого гена, может быть полезно есть больше жиров, здесь важно проводить различие между полезными и вредными маслами.Масла, богатые омега-3 (такие как оливковое масло и рыбий жир), связаны с увеличением продолжительности жизни, поскольку наука предполагает, что более высокие уровни омега-3 в крови связаны с увеличением продолжительности жизни на 4,7 года.Ранее МедикФорум писал об аллергии на холод.

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