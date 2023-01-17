Эти 2 напитка приводят к образованию церебральных аневризм — риск кровоизлияний
Миллионы людей ходят с неразорвавшимися аневризмами в головном мозге, что подвергает их риску кровоизлияния.
Примерно от двух до трех процентов людей имеют неразорвавшиеся аневризмы головного мозга. Их образование может происходить в течение всей жизни, и, в отличие от других тромбов, они вряд ли рассосутся сами по себе. Забота об образе жизни может предотвратить их формирование, но многие факторы риска игнорируются населением в целом.
«Медицинское определение аневризмы головного мозга, которая развивается внутри головного мозга, — это внутричерепная или церебральная аневризма», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
По сути, аневризма головного мозга описывает выпуклость, которая образуется внутри одного из кровеносных сосудов головного мозга. К сожалению, это состояние редко вызывает симптомы, поэтому люди могут месяцами или годами не осознавать, что они больны. Однако, если аневризма протекает или разрывается, последствия могут быть разрушительными, и в большинстве случаев это приводит к смерти.
«Иногда из аневризмы может начать вытекать небольшое количество крови. Эта небольшая утечка, известная как сигнальное кровотечение, может вызвать внезапную сильную головную боль».
Аневризмы могут развиваться в любых кровеносных сосудах тела, но два наиболее распространенных места — это артерии, несущие кровь от сердца к остальным частям тела, и мозг. Чтобы предотвратить такие события, следует избегать напитков, которые препятствуют свертыванию крови или повышают кровяное давление.
Два напитка, связанные со значительным повышением артериального давления при избыточном употреблении, — это напитки на основе кофеина и алкоголь.
Поэтому врач рекомендует избегать или ограничивать употребление подслащенных сахаром напитков, включая газированные напитки, энергетические напитки из фруктовых соков.
«Энергетические напитки содержат мегадозы кофеина, а иногда и другие стимуляторы. Мы обнаружили, что некоторые из тех, кто их использует, попадают в больницу с инсультами или тяжелыми кровоизлияниями в мозг. Как правило, это молодые, другие здоровые люди в возрасте от 30 до 40 лет».
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