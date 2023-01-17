Эти 2 напитка приводят к образованию церебральных аневризм — риск кровоизлияний

«Медицинское определение аневризмы головного мозга, которая развивается внутри головного мозга, — это внутричерепная или церебральная аневризма», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Иногда из аневризмы может начать вытекать небольшое количество крови. Эта небольшая утечка, известная как сигнальное кровотечение, может вызвать внезапную сильную головную боль».

«Энергетические напитки содержат мегадозы кофеина, а иногда и другие стимуляторы. Мы обнаружили, что некоторые из тех, кто их использует, попадают в больницу с инсультами или тяжелыми кровоизлияниями в мозг. Как правило, это молодые, другие здоровые люди в возрасте от 30 до 40 лет».

Примерно от двух до трех процентов людей имеют неразорвавшиеся аневризмы головного мозга. Их образование может происходить в течение всей жизни, и, в отличие от других тромбов, они вряд ли рассосутся сами по себе. Забота об образе жизни может предотвратить их формирование, но многие факторы риска игнорируются населением в целом.По сути, аневризма головного мозга описывает выпуклость, которая образуется внутри одного из кровеносных сосудов головного мозга. К сожалению, это состояние редко вызывает симптомы, поэтому люди могут месяцами или годами не осознавать, что они больны. Однако, если аневризма протекает или разрывается, последствия могут быть разрушительными, и в большинстве случаев это приводит к смерти.Аневризмы могут развиваться в любых кровеносных сосудах тела, но два наиболее распространенных места — это артерии, несущие кровь от сердца к остальным частям тела, и мозг. Чтобы предотвратить такие события, следует избегать напитков, которые препятствуют свертыванию крови или повышают кровяное давление.Два напитка, связанные со значительным повышением артериального давления при избыточном употреблении, — это напитки на основе кофеина и алкоголь.Поэтому врач рекомендует избегать или ограничивать употребление подслащенных сахаром напитков, включая газированные напитки, энергетические напитки из фруктовых соков.Ранее МедикФорум писал об аллергии на холод.

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