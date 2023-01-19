Диетолог Пономарева: яблочный уксус "сжигает" жир на животе

"Основной продукт каждого кухонного шкафа, уксус представляет собой просто комбинацию уксусной кислоты и воды, полученную в процессе ферментации. Когда дело доходит до висцерального жира, наиболее мощной частью напитка является уксусная кислота. Конкретный тип уксуса получил много похвал, когда речь заходит о похудении — яблочный уксус", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

В вашем теле есть три различных типа жира: основной, подкожный и висцеральный жир. В то время как подкожный жир представляет собой колеблющееся вещество, которое можно сжать пальцами, висцеральный жир спрятан глубоко в брюшной полости. Это сложное положение превращает его в бомбу замедленного действия, повышающую риск возникновения различных проблем со здоровьем, от диабета до сердечных заболеваний. К счастью, один популярный напиток может помочь искоренить его.Напиток, который может помочь уменьшить упрямый жир на животе , — это уксус.Благодаря таким звездам, как Виктория Бекхэм, которые клянутся яблочным уксусом, этот острый напиток в последние годы привлек большое внимание. Однако, от чайного гриба до яблочного уксуса, напитки с кислинкой не являются чем-то новым.Несмотря на то, что уксус может иметь кисловатый оттенок, он связан с целым рядом преимуществ для здоровья, не говоря уже о снижении уровня холестерина и потере веса.Ранее было доказано, что этот компонент подавляет накопление жира в организме на животных моделях.После соблюдения этого режима питья в течение 12 недель исследователи обнаружили, что висцеральный жир «значительно» снизился в обеих группах уксуса. Они также увидели снижение массы тела участников, ИМТ и окружности талии.Ранее МедикФорум писал о пользе томатов.

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