Крошечные красные линии на коже сигнализируют о жировой болезни печени

«На ранних стадиях цирроза обычно мало симптомов. Заметные проблемы имеют тенденцию развиваться по мере того, как печень становится более поврежденной. На ранней стадии цирроза печень способна нормально функционировать, несмотря на повреждение. По мере прогрессирования состояния симптомы, как правило, развиваются, когда затрагиваются функции печени»? - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Одним из таких симптомов являются крошечные красные линии, которые представляют собой кровеносные капилляры, появляющиеся на коже выше уровня талии".

Усталость и слабость

Потеря аппетита

Потеря веса и истощение мышц

Тошнота и рвота

Болезненность или боль в области печени

Очень зудит кожа

Пожелтение кожи и белков глаз

Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен

Выпадение волос

Лихорадка и приступы озноба

Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости

Отек в брюшной полости из-за скопления жидкости, известный как асцит

Также известная как неалкогольная жировая болезнь печени, жировая болезнь печени относится к множеству состояний, вызванных накоплением жира в печени. Жировая болезнь печени на ранней стадии часто не проявляет симптомов и может быть безвредной. Однако, если ему позволить развиваться, он может быть потенциально смертельным.Это связано с тем, что, если его не лечить, он может достичь самой тяжелой стадии, известной как цирроз печени. Цирроз является постоянным и возникает после многих лет воспаления. Печень становится рубцовой, бугристой и сморщенной.В конечном итоге это может привести к печеночной недостаточности и раку печени, оба из которых могут привести к смерти.Первоначально цирроз может не вызывать симптомов.Ранее МедикФорум писал о генетическом секрете долголетия.

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