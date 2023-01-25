Симптом рака кишечника может появиться при подъеме по лестнице

«Есть несколько симптомов, которые обычно встречаются при раке кишечника. К ним относятся кровь в стуле, постоянные изменения в структуре и привычках кишечника, включая диарею и запор, потеря веса и боль в животе. Некоторые менее распространенные симптомы рака кишечника включают более темный стул, чем обычно, срочное опорожнение кишечника, ощущение неспособности полностью опорожнить кишечник, необычную усталость из-за анемии и потерю аппетита», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Рак кишечника также может вызывать медленную потерю крови, не обнаруживаемую в стуле, что вызывает анемию, из-за которой пациенты чувствуют себя необычно усталыми или задыхаются при минимальных упражнениях, таких как подъем по лестнице. Это может повлиять на вашу повседневную жизнь и сделать работу, упражнения и общение более трудными».

Другие симптомы

Рак кишечника, или колоректальный рак является второй наиболее смертельной формой онкологии. Он также является четвертым наиболее часто диагностируемым заболеванием. Таким образом, обнаружение любых симптомов как можно скорее может спасти жизнь.Некоторые из наиболее известных симптомов рака кишечника связаны с посещением туалета.Эта анемия может привести к побочному эффекту, который вы заметите при выполнении легких упражнений, включая подъем по лестнице.Некоторые люди могут заметить шишку, отек или боль в животе среди других признаков. У стройных людей иногда можно почувствовать припухлость при надавливании на живот. Примерно в каждом четвертом случае рака кишечника может наблюдаться частичная или полная непроходимость кишечника.Это означает, что стул не может пройти через область кишечника, суженную раком, что приводит к вздутию живота, спазмам, болям в животе, рвоте и неспособности дефекации или газа.Ранее МедикФорум писал о признаках ранней стадии рака легких.

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