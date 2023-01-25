Некоторые виды мяса могут вызвать «глубокую» потерю зрения

«Обработанное мясо, такое как колбасы и бекон, готовые блюда и жареная пища, содержат много соли и насыщенных жиров, что может повысить кровяное давление и уровень холестерина. Они могут повредить тонкие кровеносные сосуды глаза и вызвать глубокую потерю зрения», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Ветчина

Мясные деликатесы, такие как салями

Паштеты

Мясные консервы, такие как солонина

Мясные нарезки для обеда, в том числе из курицы и индейки

"Гипертоническая ретинопатия, повреждение кровеносных сосудов, которое вызывает помутнение зрения или потерю зрения. Хориоидопатия, скопление жидкости под сетчаткой. Нейропатия, блокировка кровотока, которая убивает нервы и вызывает потерю зрения".

Другие продукты, которые вредны для зрения

Некоторые проблемы со зрением находятся вне нашего контроля и могут быть генетическими или возрастными. Однако наш образ жизни может повлиять на других. Одним из таких факторов образа жизни, о котором следует помнить, является диета.Врач предостерегает от употребления определенных видов мяса. Она рекомендовала избегать переработанного мяса, такого как колбасы и бекон.Врач не советует употреблять переработанное мясо ради ваших глаз из-за высокого содержания натрия. Это может привести к высокому кровяному давлению или гипертонии.В результате рекомендуется свести потребление натрия к минимуму.Избегайте сладкой пищи и сладких напитков, так как они в значительной степени увеличивают шансы заболеть диабетом 2 типа, который, вероятно, является самым большим заболеванием, связанным с питанием, угрожающим зрению. Высокое потребление углеводов, таких как большое количество белого хлеба, макарон и белого риса, также может повлиять на глаза, поскольку они расщепляются на сахар, что может вызвать диабетическое заболевание глаз и дегенерацию желтого пятна.В частности, следует избегать углеводов с высоким гликемическим индексом, таких как белый рис, макароны и хлеб, в то время как цельнозерновые версии риса, макарон и хлеба не влияют на зрение.Ранее МедикФорум писал о ранних симптомах рака легких.

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