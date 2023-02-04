Сладкие напитки увеличивают риск выпадения волос на 42% - трихолог Спиридонов

"Новое исследование предупреждает, что употребление подслащенных сахаром напитков может увеличить риск выпадения волос у мужчин на целых 42 процента. Сладкие напитки могут ускорить выпадение волос — от энергетических напитков до газированных напитков, спортивных напитков и чая с сахаром", - говорит трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.

«Женщины также должны быть осторожны в употреблении энергетических напитков. Содержание кофеина и сахара в энергетических напитках может иметь такое же влияние на женщин, как и на мужчин».

Различные причины, от неправильного питания до сопутствующих заболеваний, могут заложить основу для выпадения волос. Но некоторые триггеры выпадения волос можно устранить и изменить. Последние исследования показывают, что популярные напитки могут играть роль в чрезмерной линьке.Независимо от того, выберете ли вы стакан охлажденного лимонада во время еды или откроете банку энергетического напитка, чтобы преодолеть полуденный спад, у каждого есть любимый напиток с сахаром.Хотя время от времени наливать себе стакан газированного напитка совершенно нормально, вы не хотите, чтобы это стало повседневным явлением.Изучив более 1000 мужчин, исследовательская группа попросила участников потреблять от одного до трех литров напитков каждую неделю. У тех, кто употреблял более одного сладкого напитка в день, риск выпадения волос был на 42% выше.Мужчины, которые признались, что страдают от выпадения волос, также сказали, что потребляют в среднем 12 подслащенных напитков в неделю.Одна из причин, по которой эти напитки вредны для волос, связана с высоким содержанием кофеина. Кофеин может уменьшить приток крови к волосяным фолликулам, сужая кровеносные сосуды в коже головы. Это может привести к тому, что волосы станут слабыми и выпадут.Ранее МедикФорум писал о пользе свеклы и чеснока.

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