Врач Захарова: энергетические напитки без сахара запускают образование тромбов

«Интересно, что потребление энергетических напитков связано с запуском механизмов, которые приводят к образованию тромбов. Исследования показали, что употребление популярного напитка приводит к множеству сердечно-сосудистых осложнений. К ним могут относиться сердечные аритмии и инфаркт миокарда», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Сгустки крови полезны для здоровья и спасают жизнь, когда они предназначены для остановки кровотечения и заживления порезов. Однако они могут образовываться и тогда, когда в них нет необходимости — этот тип может вызвать сердечный приступ, инсульт или другие серьезные проблемы со здоровьем.Употребление энергетических напитков способствует формированию последнего типа. Неверные диетические решения могут способствовать началу свертывания крови, и энергетические напитки являются одним из виновников.Риск тромбообразования в результате употребления энергетического напитка может возникнуть в течение одного часа после приема. Хотя для дальнейшего решения проблем безопасности и здоровья, связанных с этими напитками, необходимы более масштабные клинические исследования, повышенная реакция тромбоцитов может обеспечить механизм, с помощью которого энергетические напитки увеличивают риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.Ранее МедикФорум писал о пользе чернике.