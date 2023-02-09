Несколько признаков подсказывают, что возникло психическое истощение

Психическое истощение – это вариант мозговой усталости: данное состояние возникает как реакция организма на длительное напряжение и на образ жизни, требующий от человека постоянной концентрации всех своих ресурсов. Переработки и домашние нагрузки, стресс, уход за детьми и пожилыми людьми, длительное отсутствие солнца, недостаточное получение витаминов и микроэлементов с пищей, недосып – все это содействует тому, что возникает психическое истощение, при котором ухудшается работа нервной системы и мозга.Вот несколько признаков, которые указывают на проблему.Психическая усталость ведет к плохому настроению. Своей раздражительностью становится сложно управлять – стычки и конфликты с окружающими возникают все чаще.Умственное истощение ухудшает способность концентрироваться и «убивает» мотивацию. Как результат: человек постоянно отвлекается, срывает сроки.Вам может казаться, что вы начали делать все в замедленном темпе, даже двигаться. Если подобное «замедление» вкупе с плохим настроение длится больше двух недель, это может быть признаком серьезной депрессии.Психическое истощение обычно означает нарушения в функциях симпатической нервной системы, ответственной за переживания в условиях стресса или опасности. Если вы истощены, то можете начать постоянно испытывать панику или плохо контролируемое сильное беспокойство.. Психоэмоциональное истощение по-разному влияет на аппетит: он может исчезать, либо, наоборот, оказывается чрезмерно сильным и мешает насыщаться. Также может обостряться тяга к сладкой, соленой или жирной пище.Возникают, например, частые головные боли, а также мышечные боли, боли в спине или проблемы с желудком.Все перечисленные признаки являются серьезным поводом для обращения к специалисту, сообщил портал Pronwes.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать после сотрясения мозга.

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