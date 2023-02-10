Избыточный вес «притупляет» реакцию организма на добавки с витамином D

"Новые результаты показывают, что наличие большего количества жира в организме может препятствовать его способности усваивать добавки витамина D. Открытие стало результатом анализа данных, собранных для одного из самых продолжительных испытаний витамина D на сегодняшний день. Кажется, что-то другое происходит с метаболизмом витамина D при более высокой массе тела, и это исследование может помочь объяснить снижение результатов добавок для людей с повышенным ИМТ", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Примерно каждый шестой взрослый имеет неоптимальный уровень витамина D в крови. При плохом управлении это может привести к размягчению костей и снижению уровня кальция в крови, а некоторые исследования предполагают, что дефицит может даже быть предшественником рака. Новые данные свидетельствуют о том, что для поддержания адекватного уровня витамина D в организме может быть необходимо следить за массой тела.В исследовании были проанализированы данные 26 000 человек в возрасте около 50 лет, у которых на момент начала исследования не было рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Все участники ежедневно принимали добавки витамина D в течение примерно пяти лет с 2010 по 2018 год. Результаты показали, что у людей с повышенным ИМТ уровень витамина D в крови был значительно ниже.Половина участников принимали таблетки, содержащие 2000 международных единиц (МЕ) витамина D в день, что в пять раз превышает рекомендуемую суточную дозу в 400 МЕ в день.Исследование было плацебо-контролируемым, вторая половина выборки принимала плацебо-таблетку. Результаты показали, что общий риск смерти от рака среди участников, принимавших витамин D, был на 20% ниже, хотя эта цифра не была существенной. Это побудило исследователей выяснить, влияет ли вес тела на снижение риска развития рака.Ранее МедикФорум писал о пользе варенья.

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