45-летняя женщина повредила печень из-за употребления травяного отвара

"Пациентка, получавшая лечение гипотиреоза на момент поступления, сообщила о сильной боли в эпигастрии и тошноте. Она отрицала употребление алкоголя или наркотиков, недавние поездки и историю переливаний крови до появления симптомов. Одно примечательное признание заключалось в том, что она начала пить травяной чай за три дня до того, как у нее появились симптомы, чтобы повысить свой иммунитет", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Все три ингредиента были связаны со случаями повреждения печени в прошлых исследованиях".

Травяные добавки широко используются в качестве естественной альтернативы прописанным лекарствам. Их сильно заявленные заявления о пользе для здоровья делают их привлекательными для потребителей во всем мире, которые ищут быстрое решение для улучшения своего здоровья. Однако из-за того, что лекарства классифицируются как добавки, они освобождены от регулирования других лекарств, продаваемых в аптеках.Ранее в этом году врачи опубликовали отчет о неназванной 45-летней женщине с повреждением печени.Дальнейшее обследование показало, что пациент недавно начал употреблять травяной чай и что симптомы полностью исчезли после прекращения приема. Согласно отчету, чай содержал 23 ингредиента, в том числеИсследования, проведенные еще в 2004 году, выявили несколько случаев повреждения печени у пациентов, принимавших составы из грибов рейши. Проблема с этими средствами, по-видимому, заключается в том, что они образуют токсичные метаболиты, которые при попадании внутрь повреждают живые клетки.Ранее МедикФорум писал о симптомах ишемической болезни сердца.

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