Предупреждающий признак рака, который может появиться в туалете
Если вы будете обращать внимание на свои туалетные привычки, это может означать разницу между обнаружением серьезных проблем со здоровьем и тем, чтобы позволить им остаться незамеченными.
На симптомы рака предстательной железы необходимо реагировать, как только они появляются, чтобы остановить рост опухоли. Если оставить симптомы без лечения, это может привести к прогрессированию серьезного заболевания. Это делает осознание симптомов передним и центральным - дизурия должна быть тревожным звоночком.
Под простатой понимается небольшая железа, расположенная в области таза, между пенисом и мочевым пузырем.
Поскольку симптомы рака предстательной железы обычно не проявляются до тех пор, пока простата не станет достаточно большой, чтобы поразить уретру, первые тревожные сигналы могут появиться в туалете. Уретра — это трубка, по которой моча из мочевого пузыря выводится из полового члена.
"Одним из предупреждающих признаков смертельного состояния является дизурия. Дизурия — это медицинский термин, обозначающий болезненные или жгучие ощущения во время мочеиспускания. Это неприятное ощущение обычно сильнее всего ощущается в уретре или области вокруг гениталий. Когда простата давит на трубку, вы можете начать испытывать целый ряд симптомов, которые проявляются в туалете", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Контрольные признаки рака предстательной железы включают:
- Потребность в мочеиспускании чаще (часто ночью)
- Потребность спешить в туалет
- Трудно начать мочиться
- Натуживание или длительное мочеиспускание
- Слабый поток
- Ощущение, что мочевой пузырь не опорожнился полностью
- Кровь в моче или кровь в сперме
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