Предупреждающий признак рака, который может появиться в туалете

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Предупреждающий признак рака, который может появиться в туалете


Если вы будете обращать внимание на свои туалетные привычки, это может означать разницу между обнаружением серьезных проблем со здоровьем и тем, чтобы позволить им остаться незамеченными.


На симптомы рака предстательной железы необходимо реагировать, как только они появляются, чтобы остановить рост опухоли. Если оставить симптомы без лечения, это может привести к прогрессированию серьезного заболевания. Это делает осознание симптомов передним и центральным - дизурия должна быть тревожным звоночком.

Под простатой понимается небольшая железа, расположенная в области таза, между пенисом и мочевым пузырем.


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Поскольку симптомы рака предстательной железы обычно не проявляются до тех пор, пока простата не станет достаточно большой, чтобы поразить уретру, первые тревожные сигналы могут появиться в туалете. Уретра — это трубка, по которой моча из мочевого пузыря выводится из полового члена.


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"Одним из предупреждающих признаков смертельного состояния является дизурия. Дизурия — это медицинский термин, обозначающий болезненные или жгучие ощущения во время мочеиспускания. Это неприятное ощущение обычно сильнее всего ощущается в уретре или области вокруг гениталий. Когда простата давит на трубку, вы можете начать испытывать целый ряд симптомов, которые проявляются в туалете", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


Контрольные признаки рака предстательной железы включают:
  • Потребность в мочеиспускании чаще (часто ночью)
  • Потребность спешить в туалет
  • Трудно начать мочиться
  • Натуживание или длительное мочеиспускание
  • Слабый поток
  • Ощущение, что мочевой пузырь не опорожнился полностью
  • Кровь в моче или кровь в сперме


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