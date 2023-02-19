5 ранних признаков дефицита B12 - врач говорит, что «важно» принять меры

«Поглощение витамина B12 — сложный процесс, который часто становится менее эффективным с возрастом», — сказала она. «Состояния здоровья, которые влияют на желудок и пищеварительную систему, уменьшают всасывание, а ограниченная диета приводит к дефициту. В желудке желудочная кислота необходима для усвоения B12. Одной из основных причин мальабсорбции у пожилых людей является снижение секреции кислоты в желудке», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Поздние симптомы включают мурашки по коже, раздражительность, депрессию и когнитивные симптомы».

«Некоторые люди могут испытывать учащенное сердцебиение, визуальные симптомы или трудности при ходьбе».

«Анализ крови на метилмалоновую кислоту (ММА) может использоваться для диагностики дефицита B12, если ваш врач подозревает его».

«Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим заболеванием, могут быть необратимыми, если их не лечить».

Это может привести кЛекарства, такие как ингибиторы протонной помпы, которые используются для снижения кислотности, чаще используются пожилыми людьми, и это может усугубить ситуацию.Когда у человека изначально возникает дефицит витамина B12, людиДругие симптомы могут включать:Когнитивное вмешательство может повлиять на память человека и снизить уровень его концентрации.Если дефицит не устранить на ранних стадиях, недостаток витамина B12 может привести к потере физической координации, проблемам со зрением и повреждению нервной системы. Симптомы вначале могут быть легкими, поэтому дефицит может оставаться незамеченным в течение месяцев или лет.Несмотря на то, что витамин B12 можно найти в рыбе, мясе, яйцах и молочных продуктах, люди все равно могут быть подвержены риску его дефицита. Помимо тревожных побочных эффектов витамина B12, дефицит B12 также может привести к типу анемии. Этот дефицит необходимоРанее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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