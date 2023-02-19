5 ранних признаков дефицита B12 - врач говорит, что «важно» принять меры
Пожилые люди подвержены повышенному риску дефицита витамина B12.
«Поглощение витамина B12 — сложный процесс, который часто становится менее эффективным с возрастом», — сказала она. «Состояния здоровья, которые влияют на желудок и пищеварительную систему, уменьшают всасывание, а ограниченная диета приводит к дефициту. В желудке желудочная кислота необходима для усвоения B12. Одной из основных причин мальабсорбции у пожилых людей является снижение секреции кислоты в желудке», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Это может привести к «снижению способности экстрагировать витамин B12, связанный с пищевыми белками в процессе абсорбции».
Лекарства, такие как ингибиторы протонной помпы, которые используются для снижения кислотности, чаще используются пожилыми людьми, и это может усугубить ситуацию.
Когда у человека изначально возникает дефицит витамина B12, люди «обычно начинают чувствовать усталость и вялость».
Другие симптомы могут включать: потерю аппетита, бледность кожи, красный язык и язвы во рту.
«Поздние симптомы включают мурашки по коже, раздражительность, депрессию и когнитивные симптомы».
Когнитивное вмешательство может повлиять на память человека и снизить уровень его концентрации.
«Некоторые люди могут испытывать учащенное сердцебиение, визуальные симптомы или трудности при ходьбе».
Если дефицит не устранить на ранних стадиях, недостаток витамина B12 может привести к потере физической координации, проблемам со зрением и повреждению нервной системы. Симптомы вначале могут быть легкими, поэтому дефицит может оставаться незамеченным в течение месяцев или лет.
«Анализ крови на метилмалоновую кислоту (ММА) может использоваться для диагностики дефицита B12, если ваш врач подозревает его».
Несмотря на то, что витамин B12 можно найти в рыбе, мясе, яйцах и молочных продуктах, люди все равно могут быть подвержены риску его дефицита. Помимо тревожных побочных эффектов витамина B12, дефицит B12 также может привести к типу анемии. Этот дефицит необходимо «диагностировать и лечить как можно скорее».
«Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим заболеванием, могут быть необратимыми, если их не лечить».
Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий