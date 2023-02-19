Ковид связан с потенциально смертельными проблемами с сердцем — на 55% повышает риск

"Согласно последним исследованиям, у тех, кто заразился коронавирусом, риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, таких как инсульт или сердечный приступ, может быть на 55 процентов выше. Полученные данные свидетельствуют о том, что другие осложнения, такие как нерегулярное сердцебиение и миокардит, также более вероятны среди инфицированных", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Теперь ясно, что Covid-19 создает проблемы как для неврологической, так и для физической системы. Исследования начали раскрывать многое о действующих механизмах, и воспаление, похоже, играет большую роль. Новое исследование показало, что более высокий уровень воспаления сердечной ткани у пациентов с Covid может сделать их более восприимчивыми к серьезным сердечным осложнениям.Исследователи сделали это открытие, изучая изменения в сердце, происходящие при инфекции. Чем больше вы осведомлены о конкретных аспектах болезни, тем больше у вас шансов улучшить уход за пациентами. Врачи должны знать об изменениях сердца, связанных с инфекциями Covid-19, и должны их выявлять. Авторы надеются, что, раскрыв механизмы, лежащие в основе сердечных осложнений, они смогут улучшить лечение.Для исследования ученые проанализировали сердечную ткань пациентов с ковид, умерших от вируса. Исследователи наблюдали несколько изменений в тканях сердца, включая гибель сердечных клеток и тромбов.Также выяснилось, что у этих пациентов были заметно более высокие уровни воспаления и нестабильности кальция. Хотя кальций наиболее известен своей ролью в здоровье костей, он также играет важную роль в поддержании здоровья сердца.Ранее МдикФорум писал о полезных для здоровья жирных продуктах.

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