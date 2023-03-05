Сухофрукт, который значительно снижает сахар в крови в течение «двух часов»

«Изюм, отличающийся своим сладким и острым вкусом, представляет собой нечто большее, чем просто приятную на вкус добавку к выпечке и хлопьям для завтрака. Изюм, богатый железом, клетчаткой, полифенолами и другими полезными веществами, является популярной закуской с благоприятным питательным профилем.

Более того, исследование предполагает, что он также могут снизить уровень сахара в крови в течение двух часов», - говорит врач-нутрициолгг Игорь Строков специально для МедикФорум.

Диабет 2 типа может оказаться пагубным, если уровень сахара в крови предоставлен самому себе. Люди с этим заболеванием должны найти альтернативные средства противодействия скачкам сахара в крови, поскольку им не хватает гормона инсулина, который обычно выполняет эту работу. К счастью, исследования показывают, что сладкая закуска может помочь.Предыдущие исследования показали, что умеренное потребление фруктозы из фруктов благотворно влияет на уровень сахара в крови.Имея это в виду, исследовательская группа решила выяснить, может ли изюм привести к аналогичным результатам. Изучив 10 здоровых участников, мужчин и женщин, исследователи разработали три плана питания, которым нужно следовать в течение двух-восьми недель.Первый прием пищи представлял собой белый хлеб в качестве контроля, второй прием пищи состоял из 69 граммов изюма и 50 граммов доступных углеводов.Наконец, последний прием пищи включал 28 граммов изюма и 20 граммов доступных углеводов.Результаты показали, что оба блюда с изюмом привели к «значительному» снижению уровня сахара в крови и реакции инсулина по сравнению с белым хлебом.Ранее МедикФорум писал о пользе кофе.

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