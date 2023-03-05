«Ешьте цельные продукты», чтобы избавиться от жира на животе — диетолог делится лучшей диетой

«Определенный уровень жира является нормальным, и он нужен нам для многих функций организма, включая выработку гормонов, но избыток жира в области живота, известный как висцеральный жир, связан с повышенный риск многих хронических заболеваний. К ним относятся болезни сердца, инсульт, высокое кровяное давление, болезнь Альцгеймера и некоторые виды рака», - говорит врач-диетолог Василиса Понамарева специально для МедикФорум.

«Лучшая диета — это диета с высоким содержанием растительной пищи и низким содержанием продуктов животного происхождения. «Это связано с тем, что растительная пища не содержит холестерина, и если вы едите преимущественно цельные продукты, такие как бобовые, цельнозерновые, орехи, семена, фрукты и овощи, вы будете потреблять мало насыщенных жиров и много клетчатки, что действительно важно для веса. потеря, а также общее состояние здоровья».

Висцеральный жир — это жир, который хранится глубоко внутри живота, в отличие от подкожного жира, который можно найти под кожей. Он необходим для защиты и изоляции некоторых жизненно важных органов. Однако его избыток может быть потенциально опасен для жизни.Как и следовало ожидать, одним из способов снижения висцерального жира является здоровое питание. Например, этого можно добиться, отказавшись от жирной и сладкой пищи.Она специально посоветовала увеличить потребление всей пищи, чтобы увидеть результаты. Цельные продукты — это, по сути, продукты, которые не подвергались обработке, такие как фрукты, овощи и орехи.Соблюдение диеты, богатой клетчаткой, означает, что вы будете чувствовать себя сытым и удовлетворенным после еды, это поможет поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, а поскольку клетчатка действует как наполнитель для вашего стула, она помогает поддерживать оптимальное функционирование вашей пищеварительной системы.Ранее МедикФорум писал о пользе кофе.

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