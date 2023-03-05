4 популярных продукта и напитка, которые мешают вам спать по ночам - диетолог Пономарева
Эти продукты могут негативно повлиять как на количество, так и на качество сна, который вы получаете ночью.
Если вы время от времени изо всех сил пытаетесь хорошо выспаться, вы не одиноки. Считается, что треть всех британцев хотя бы раз в жизни испытывают проблемы со сном. Хотя это может быть связано с рядом факторов, причиной может быть и то, что вы едите и пьете.
Диетолог поделилась четырьмя продуктами и напитками, которые могут помешать вам получить приличный ночной отдых.
«Было показано, что некоторые из наших любимых продуктов вызывают нарушение сна. Если вы хотите улучшить свой сон, вам следует следить за потреблением жиров, сахара, кофеина и алкоголя», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Кофеин и кофе
«Это естественный стимулятор и возбуждающее средство, которое изменяет состояние центральной нервной системы, обеспечивая энергией и стимулируя состояние бодрствования, вызывая, как следствие, бессонницу».
Для большинства взрослых в западных странах, таких как Соединенные Штаты, зажатый между одним днем потребления кофеина и следующим периодом лишения кофеина — сном. Если потребление кофеина не регулируется разумно в течение первого дневного времени, последует лишение сна, а в последующее дневное время будет наблюдаться дефицит производительности.
Жирная еда
Жирная пища, со своей стороны, трудно переваривается и, как считается, вызывает дискомфорт и мешает спать.
«Результаты исследования показали, что его потребление подразумевало менее глубокий и спокойный сон, во время которого участники просыпались большее количество раз, ворочаясь в течение ночи».
Алкоголь
Несмотря на то, что употребление алкоголя перед сном изначально вызывает сонливость, его потребление влияет на фазу глубокого сна и быстрого сна, вызывая прерывания, таким образом оказывая двойное влияние на отдых.
Сахар
Точно так же увеличение как сахара, так и углеводов, как правило, вызывает перебои в ночное время.
«Повышенное потребление как сахара, так и углеводов, не содержащих сахара и клетчатки, связано с более частыми ночными пробуждениями во время сна».
Ранее МедикФорум писал о
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий