4 популярных продукта и напитка, которые мешают вам спать по ночам - диетолог Пономарева

«Было показано, что некоторые из наших любимых продуктов вызывают нарушение сна. Если вы хотите улучшить свой сон, вам следует следить за потреблением жиров, сахара, кофеина и алкоголя», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Кофеин и кофе

«Это естественный стимулятор и возбуждающее средство, которое изменяет состояние центральной нервной системы, обеспечивая энергией и стимулируя состояние бодрствования, вызывая, как следствие, бессонницу».

Жирная еда

«Результаты исследования показали, что его потребление подразумевало менее глубокий и спокойный сон, во время которого участники просыпались большее количество раз, ворочаясь в течение ночи».





Алкоголь

Сахар

«Повышенное потребление как сахара, так и углеводов, не содержащих сахара и клетчатки, связано с более частыми ночными пробуждениями во время сна».

Если вы время от времени изо всех сил пытаетесь хорошо выспаться, вы не одиноки. Считается, что треть всех британцев хотя бы раз в жизни испытывают проблемы со сном. Хотя это может быть связано с рядом факторов, причиной может быть и то, что вы едите и пьете.Диетолог поделилась четырьмя продуктами и напитками, которые могут помешать вам получить приличный ночной отдых.Для большинства взрослых в западных странах, таких как Соединенные Штаты, зажатый между одним днем потребления кофеина и следующим периодом лишения кофеина — сном. Если потребление кофеина не регулируется разумно в течение первого дневного времени, последует лишение сна, а в последующее дневное время будет наблюдаться дефицит производительности.Жирная пища, со своей стороны, трудно переваривается и, как считается, вызывает дискомфорт и мешает спать.Несмотря на то, что употребление алкоголя перед сном изначально вызывает сонливость, его потребление влияет на фазу глубокого сна и быстрого сна, вызывая прерывания, таким образом оказывая двойное влияние на отдых.Точно так же увеличение как сахара, так и углеводов, как правило, вызывает перебои в ночное время.Ранее МедикФорум писал о

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