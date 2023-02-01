4 продукта и напитка для улучшения сна
По словам диетолога, то, едите ли вы завтрак утром, также может повлиять на ваш режим сна.
Может быть много причин, почему трудно спать по ночам. От болезней и травм до стресса и беспокойства многие из нас в какой-то момент будут испытывать бессонницу. Диета также может быть одним из факторов, предупредил эксперт.
Диета может быть «недостающим кусочком головоломки», который поможет вам уснуть. Диетолог Василиса Пономарева поделилась с МедикФорум четырьмя продуктами и напитками, которые помогут хорошо выспаться.
Бананы перед сном
«Хотя многие люди съедают банан на завтрак, на самом деле им полезно наслаждаться перед сном. Бананы — один из лучших продуктов для сна, поскольку они содержат большое количество магния, который помогает расслабить мышцы и успокоить тело. Сочетание нарезанных бананов с натуральным ореховым маслом — отличный способ отрегулировать кровяное давление, расслабить мышцы и нервы и улучшить качество сна», - говорит Пономарева.
Сочетание нарезанных бананов с натуральным ореховым маслом — отличный способ отрегулировать кровяное давление, расслабить мышцы и нервы и улучшить качество сна».
Отдавайте предпочтение жирной рыбе
Исследования показывают, что жирная рыба способствует лучшему сну. Люди, которые ели лосося три раза в неделю в течение нескольких месяцев, лучше спали и функционировали в дневное время.
Жирная рыба содержит витамин D и омега-3 жирные кислоты, которые помогают регулировать уровень серотонина в организме.
Перекусывайте горсткой орехов
Орехи, такие как грецкие орехи, миндаль и фисташки, содержат важные минералы, такие как магний и цинк, которые необходимы для ряда функций организма.
«Хотя люди обычно перекусывают орехами в течение дня, стоит подумать о том, чтобы оставить их на вторую половину дня, чтобы улучшить свой сон. Прошлые исследования показали, что магний может уменьшить воспаление и уровень кортизола, улучшая качество сна у людей, страдающих бессонницей».
Пить терпкий вишневый сок
«Несмотря на то, что это удивительно, терпкий вишневый сок — отличный напиток, который можно попробовать перед сном, если вы изо всех сил пытаетесь заснуть или не спите ночью».
Сок содержит питательные вещества, включая магний, фосфор и калий, а также большое количество мелатонина. Известно, что он способствует сонливости, а мелатонин помогает регулировать циркадный ритм.
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