4 продукта и напитка для улучшения сна

Бананы перед сном

«Хотя многие люди съедают банан на завтрак, на самом деле им полезно наслаждаться перед сном. Бананы — один из лучших продуктов для сна, поскольку они содержат большое количество магния, который помогает расслабить мышцы и успокоить тело. Сочетание нарезанных бананов с натуральным ореховым маслом — отличный способ отрегулировать кровяное давление, расслабить мышцы и нервы и улучшить качество сна», - говорит Пономарева.

Отдавайте предпочтение жирной рыбе

Перекусывайте горсткой орехов

«Хотя люди обычно перекусывают орехами в течение дня, стоит подумать о том, чтобы оставить их на вторую половину дня, чтобы улучшить свой сон. Прошлые исследования показали, что магний может уменьшить воспаление и уровень кортизола, улучшая качество сна у людей, страдающих бессонницей».

Пить терпкий вишневый сок

«Несмотря на то, что это удивительно, терпкий вишневый сок — отличный напиток, который можно попробовать перед сном, если вы изо всех сил пытаетесь заснуть или не спите ночью».

Может быть много причин, почему трудно спать по ночам. От болезней и травм до стресса и беспокойства многие из нас в какой-то момент будут испытывать бессонницу. Диета также может быть одним из факторов, предупредил эксперт.Диета может быть «недостающим кусочком головоломки», который поможет вам уснуть. Диетолог Василиса Пономарева поделилась с МедикФорум четырьмя продуктами и напитками, которые помогут хорошо выспаться.Сочетание нарезанных бананов с натуральным ореховым маслом — отличный способ отрегулировать кровяное давление, расслабить мышцы и нервы и улучшить качество сна».Исследования показывают, что жирная рыба способствует лучшему сну. Люди, которые ели лосося три раза в неделю в течение нескольких месяцев, лучше спали и функционировали в дневное время.Жирная рыба содержит витамин D и омега-3 жирные кислоты, которые помогают регулировать уровень серотонина в организме.Орехи, такие как грецкие орехи, миндаль и фисташки, содержат важные минералы, такие как магний и цинк, которые необходимы для ряда функций организма.Сок содержит питательные вещества, включая магний, фосфор и калий, а также большое количество мелатонина. Известно, что он способствует сонливости, а мелатонин помогает регулировать циркадный ритм.Ранее МедикФорум писал об осложнениях гриппа.

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