«Работая как в терапевтических, так и в хирургических отделениях, а также часто с пожилыми людьми, пережившими падения, я провела много времени, говоря людям одно и то же: с возрастом нам нужно увеличивать количество белка, которое мы потребляем, чтобы оставаться здоровым. Многие люди не знают об этой повышенной потребности, и поэтому у нас есть этот разрыв в белке между тем, что нам нужно, и тем, что мы потребляем», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Ряд продуктов являются хорошими источниками белка, но не входят в верхнюю часть шкалы затрат. К ним относятся: яйца, рыбные консервы, консервированные бобы и бобовые (чечевица, нут, фасоль, печеная фасоль), некоторые мясные нарезки, йогурт и молоко».





Между пятью днями и ограниченным потреблением соли может показаться, что существует слишком много правил, когда речь идет о здоровой диете.Результаты показали, что менее одного из четырех пожилых людей потребляют рекомендуемое количество белка каждый день.Что еще хуже, недостаточное потребление белка в пожилом возрасте может увеличить риск снижения мышечной функции, потери мышечной массы и слабости.Хотя все эти продукты представляют собой хорошие варианты, «самым богатым» источником белка остается мясо — например, куриные грудки, стейки и свиные отбивные.Второе место по количеству белка занимает рыба, такая как треска, лосось или тунец, причем рыбные консервы также являются хорошим источником.После этого идут яйца, а затем молочные продукты — сыр чеддер, йогурт и молоко. Растительное молоко, как правило, содержит меньше белка: соевое молоко чуть ниже коровьего, овсяное молоко имеет небольшое количество, а миндальное молоко имеет незначительное количество белка.Ранее МедикФорум писал о том, как предотвратить деменцию.

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