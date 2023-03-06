Новый анализ крови может точно определить риск болезней сердца

«Тестирование на ApoB не говорит вам, сколько холестерина у пациента, но вместо этого измеряет количество частиц, которые его переносят», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Некоторые люди имеют нормальный уровень холестерина ЛПНП, но все же имеют большое количество частиц из-за обилия мелких плотных частиц ЛПНП».

У двух из пяти человек высокий уровень холестерина, что неблагоприятно для их сердечно-сосудистой системы. Потихоньку захватывая артерии, высокий уровень холестерина может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сердечные заболевания и инсульты. К счастью, новые анализы крови предлагают «более точный способ» определения риска этих заболеваний.От избытка жирной пищи до отсутствия физических упражнений — неправильный образ жизни часто закладывает основу для высокого уровня холестерина.Считается фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, ЛПНП или «плохой» холестерин в крови регулярно проверяется вашим врачом, если вы старше 40 лет и имеете избыточный вес.Однако другой анализ крови может помочь более точно предсказать высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний у, казалось бы, здоровых пациентов.Этот тест обнаруживает повышенный уровень белка под названием ApoB, который считается ранним признаком убийцы номер один в мире.Согласно исследованию, этот тест может помочь выявить пациентов с повышенным риском сердечного приступа или инсульта, несмотря на нормальный уровень «плохого» холестерина.Кроме того, исследования все чаще предполагают, что количество частиц превосходит уровень холестерина, когда речь идет о предикторах риска заболевания.Ранее МедикФорум писал о том, как предотвратить деменцию.

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