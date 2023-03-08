Невролог Мацокин: депрессия может быть ранним признаком деменции

735 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/close-up-serious-senior-bald-man-in-orange-shirt-looking-down-with-fist-on-his-face_16763551.htm#query=elderly%20man%20is%20sad&position=10&from_view=search&track=ais
депрессия

По словам врача-невролога Игоря Мацокина, эмоциональное состояние людей после 65 лет отражает их подверженность деменции.

Невролог Мацокин констатировал: в зрелом возрасте состояние депрессии может быть ранним признаком деменции – синдрома, характеризуемого деградаций когнитивных функций, включая память, мышление, поведение и способность выполнять рутинные действия по поддержанию своего уклада жизни. Деменции свойственно медленное развитие: от момента начала до появления симптомов, позволяющих уверенно говорить о ее наличии, могут пройти годы. Врач отметил, что определить проблему в ее ранней фазе можно по наличию депрессивного расстройства. Если установить деменцию в такой период и начать соответствующую терапию, появление ее тяжелых симптомов можно задержать на восемь-десять лет.

В комментарии агентству «Прайм» невролог Мацокин отметил, что эмоциональное состояние людей старше 65 лет является показателем того, насколько высоким является их риск деменции.

Поражает кишечник: врач предупредил о токсине в авокадо


«Пожилые люди часто не могут объективно оценить свое состояние, а родственники списывают его на черты характеры и особенности возраста».

Специалист добавил, что диагностирование деменции начинается с нейропсихологического тестирования. Затем, возможно, придется выполнить МРТ мозга и исследовать кровь на определенные показатели.

Врач Мацокин: перед инсультом организм лишается какой-либо функции


«Для профилактики деменции важно следить за массой тела, отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя и следить за питанием особенно со средних лет», - резюмировал невролог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни обостряются весной.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Игорь Мацокин
Игорь Мацокин
Здоровье
врач-невролог
Читать MedikForum.ru в
Невролог Мацокин назвал серьезные заболевания, при которых немеют конечности
Деменцию можно диагностировать по походке
Недостаток уверенности в себе может быть ранним признаком слабоумия - невролог Алехина
Теги : признаки деменции, депрессия у пожилых, Игорь Мацокин