Невролог Мацокин: депрессия может быть ранним признаком деменции

«Пожилые люди часто не могут объективно оценить свое состояние, а родственники списывают его на черты характеры и особенности возраста».

«Для профилактики деменции важно следить за массой тела, отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя и следить за питанием особенно со средних лет», - резюмировал невролог.

Невролог Мацокин констатировал: в зрелом возрасте состояние депрессии может быть ранним признаком деменции – синдрома, характеризуемого деградаций когнитивных функций, включая память, мышление, поведение и способность выполнять рутинные действия по поддержанию своего уклада жизни. Деменции свойственно медленное развитие: от момента начала до появления симптомов, позволяющих уверенно говорить о ее наличии, могут пройти годы. Врач отметил, что определить проблему в ее ранней фазе можно по наличию депрессивного расстройства. Если установить деменцию в такой период и начать соответствующую терапию, появление ее тяжелых симптомов можно задержать на восемь-десять лет.В комментарии агентству «Прайм» невролог Мацокин отметил , что эмоциональное состояние людей старше 65 лет является показателем того, насколько высоким является их риск деменции.Специалист добавил, что диагностирование деменции начинается с нейропсихологического тестирования. Затем, возможно, придется выполнить МРТ мозга и исследовать кровь на определенные показатели.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни обостряются весной.

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