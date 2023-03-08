Один из самых опасных признаков ожирения печени появляется вокруг глаз

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женщина перед зеркалом

Признаком жировой болезни печени могут быть ксантелазмы, возникающие на коже вокруг носа и глаз.

Жировая болезнь печени является медленно прогрессирующей патологией, способной в конечном итоге приводит к рубцеванию печени. Ее симптомы, часто отсутствующие вначале, имеют тенденцию ухудшаться по мере прогрессирования. Медики констатируют, что признаком запущенного ожирения печени могут быть кожные проблемы – в частности, ксантелазмы, которые появляются вокруг глаз в виде небольших жировых наростов.

По данным издания Annals of Hepatology, существует прочная связь между прогрессирующим поражением печени и гиперхолестеринемией – состоянием, означающим повышенный уровень холестерина в крови. Люди с проблемой слишком высокого холестерина часто сталкиваются с появлением ксантелазм, но появляется все больше исследовательских данных о том, что эти образования могут также сигнализировать о больной печени – точнее, об излишках жира в ней. Например, Journal of Inflammation Research опубликовал результаты исследования, согласно которым

«у пациентов с более серьезными формами неалкогольной жировой болезни печени наблюдались более высокие показатели ксантелазм, чем у пациентов без этого заболевания».

Исследователи также отметили, что это состояние чаще встречается у женщин, чем у мужчин, обычно затрагивая людей в возрасте от 40 до 50 лет.

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Ученые предупреждают: большая часть холестерина, который организм получает из пищи, попадает в печень. Если человек злоупотребляет продуктами с холестерином, это может увеличить риск жировой болезни печени. Что особенно опасно, избыток холестерина способен превратить жировую болезнь печени в более серьезное, а иногда и смертельное заболевание, известное как неалкогольный стеатогепатит. При стеатогепатите жир накапливается внутри печени, провоцируя воспаление и повреждение клеток, при котором повышается риск рубцевания. Появление ксантелазм может свидетельствовать об этом процессе.

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