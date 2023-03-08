5 явных признаков рака «тихого убийцы» - онколог Воробьев

«Рак яичников является шестой по частоте причиной смерти от рака среди женщин, и на это трагическое заболевание приходится больше смертей, чем на все другие гинекологические виды рака вместе взятые. Рак яичников часто может быть неправильно диагностирован, или его симптомы могут быть связаны с другими состояниями, такими как раздраженный кишечник, что приводит к задержке диагностики. И, к сожалению, 80 процентов случаев рака яичников диагностируются на поздних стадиях, что приводит к худшему прогнозу», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.





Ощущение постоянного вздутия живота

Вздутый живот

Испытываете дискомфорт в области живота или таза

Быстрое чувство сытости во время еды или проблемы с едой в обычном количестве

Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно, или ощущение, что вам всегда нужно мочиться

«Кроме того, симптомами также могут быть боль в спине, боль во время полового акта, усталость, запоры, а также изменения менструального цикла (будь то нерегулярные кровотечения, более сильные кровотечения, чем обычно) и неожиданная потеря веса». о которых следует знать, и о которых следует обсудить с врачом».

Названный «тихим убийцей», рак яичников поражает два небольших органа, в которых хранятся яйцеклетки, необходимые для рождения детей. Заболевание получило свое устрашающее прозвище, потому что многие симптомы рака яичников можно спутать с другими состояниями. К счастью, врач поделился предупреждающими знаками, о которых следует знать.Это делает осведомленность о симптомах на переднем плане и в центре, а пять контрольных признаков могут звонить в тревожные звоночки.Эти ключевые симптомы часто можно спутать с желудочно-кишечными или мочевыми заболеваниями. Например, вздутие живота обычно связано с проблемами живота, но этот тип вздутия живота часто возникает без явных триггеров и не может быть устранен обычными методами лечения и диетическими изменениями.Кроме того, повышенная потребность в мочеиспускании может натолкнуть вас на мысли о проблемах с мочеиспусканием и инфекциях, но это также может быть «ранним» симптомом рака яичников.Как только клетки рака яичников появляются за пределами стенки мочевого пузыря или вызывают скопление жидкости в малом тазу, которое сдавливает мочевой пузырь, вы можете часто нуждаться в туалете.Ранее МедикФорум писал о пользе чернослива.

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