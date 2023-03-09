Гепатолог Южнова: розацеа - признак жировой болезни печени на лице
Жировая болезнь печени может спровоцировать воспалительную среду, способствующую развитию рака, если ее не обратить вспять.
Заболевание печени можно разделить на несколько подтипов, но известно, что на коже проявляются как хронические, так и острые варианты заболевания. Кожные проявления могут варьироваться от малозаметных до более очевидных, в зависимости от стадии заболевания. На поздних стадиях на лице может проявляться состояние кожи, которое, как было установлено, коррелирует с более высокими показателями рака печени.
«Розацеа, распространенное кожное заболевание, поражающее людей среднего возраста, было связано с основными заболеваниями обмена веществ», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Орган здравоохранения объясняет, что неалкогольная жировая болезнь (НАЖБП) изменяет транскрипцию генов, которые контролируют дифференцировку фолликулов.
«Появление розацеа может быть хорошо заметным биомаркером жировой дистрофии печени. Связь между розацеа и НАЖБП может иметь важные последствия для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера в среднем возрасте».
В 2017 году датское исследование показало, что люди с розацеа имеют более высокий риск развития рака печени, рака кожи и рака молочной железы. Результаты не смогли доказать причинно-следственную связь, а это означает, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать какие-либо такие выводы.
Исследование было направлено на изучение вероятности того, что у пациентов с розацеа будут диагностированы 13 различных форм рака. Авторы проанализировали пятилетнюю историю болезни более 50 000 пациентов и более 4 000 000 контрольных субъектов.
Результаты не показали повышенного риска некоторых видов рака, включая рак пищевода, почек, щитовидной железы, поджелудочной железы и яичников.
"Однако исследователи обнаружили, что у пациентов с розацеа риск развития рака печени на 42% выше".
Более того, риск немеланомного рака кожи и рака молочной железы оказался на 36% и 25% выше, соответственно, среди пациентов с розацеа. Интересно, что данные свидетельствуют о том, что у пациентов с розацеа риск развития рака легких может быть на 22% ниже, чем у населения в целом.
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