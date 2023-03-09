Гепатолог Южнова: розацеа - признак жировой болезни печени на лице

«Розацеа, распространенное кожное заболевание, поражающее людей среднего возраста, было связано с основными заболеваниями обмена веществ», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Появление розацеа может быть хорошо заметным биомаркером жировой дистрофии печени. Связь между розацеа и НАЖБП может иметь важные последствия для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера в среднем возрасте».

"Однако исследователи обнаружили, что у пациентов с розацеа риск развития рака печени на 42% выше".

Заболевание печени можно разделить на несколько подтипов, но известно, что на коже проявляются как хронические, так и острые варианты заболевания. Кожные проявления могут варьироваться от малозаметных до более очевидных, в зависимости от стадии заболевания. На поздних стадиях на лице может проявляться состояние кожи, которое, как было установлено, коррелирует с более высокими показателями рака печени.Орган здравоохранения объясняет, что неалкогольная жировая болезнь (НАЖБП) изменяет транскрипцию генов, которые контролируют дифференцировку фолликулов.В 2017 году датское исследование показало, что люди с розацеа имеют более высокий риск развития рака печени, рака кожи и рака молочной железы. Результаты не смогли доказать причинно-следственную связь, а это означает, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать какие-либо такие выводы.Исследование было направлено на изучение вероятности того, что у пациентов с розацеа будут диагностированы 13 различных форм рака. Авторы проанализировали пятилетнюю историю болезни более 50 000 пациентов и более 4 000 000 контрольных субъектов.Результаты не показали повышенного риска некоторых видов рака, включая рак пищевода, почек, щитовидной железы, поджелудочной железы и яичников.Более того, риск немеланомного рака кожи и рака молочной железы оказался на 36% и 25% выше, соответственно, среди пациентов с розацеа. Интересно, что данные свидетельствуют о том, что у пациентов с розацеа риск развития рака легких может быть на 22% ниже, чем у населения в целом.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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