3 причины, по которым вам трудно избавиться от жира на животе — совет врача
«Такие факторы, как стресс, недосыпание, жесткие диеты и обезвоживание, могут повлиять на ваш успех в похудении», — сказал врач.
Висцеральный жир — это особый тип жира, который хранится глубоко в животе. Он необходим для защиты и изоляции жизненно важных органов. Однако избыток висцерального жира связан с рядом серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет, болезни сердца и даже некоторые виды рака.
Есть несколько факторов, которые могут вызвать накопление висцерального жира из-за диеты и отсутствия физических упражнений, которые являются двумя очевидными.
Однако даже при внесении необходимых изменений в то, что вы едите, и в том, насколько вы активны, вы можете не увидеть желаемого уменьшения жира на животе.
Плохой сон
«Лишение сна имеет множество последствий. Одним из них является увеличение веса. Когда мы не можем спать, наш организм вырабатывает кортизол — «гормон стресса», который может заставить наш организм накапливать жировые запасы «на всякий случай», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Когда мы испытываем стресс или недосыпаем, нам требуется энергия от еды в качестве замены, поэтому мы можем перекусывать и есть больше. Если вы бодрствуете и находитесь на кухне, велика вероятность, что вы перекусываете.
Чувство стресса, беспокойства или депрессии
«Мы все слышали о «комфортной» еде, и этому есть научное объяснение. Ученые обнаружили потенциальную связь между углеводами и серотонином, гормоном, который помогает регулировать наше настроение. Подсознательно, когда мы едим продукты, богатые углеводами, мы пытаемся поднять себе настроение. Но, конечно, употребление большого количества углеводов может привести к увеличению веса».
Кроме того, когда мы чувствуем стресс, наш организм выделяет кортизол — важный стимулятор аппетита. Таким образом, мы можем обнаружить, что чувствуем себя все более голодными в периоды стресса.
Проблемы с щитовидной железой
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это проблемы со щитовидной железой. Если у вас недостаточно активная щитовидная железа, вы можете испытывать усталость, депрессию и увеличение веса. Гипотиреоз — это когда ваша щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов, необходимых для регулирования обмена веществ в организме.
Если щитовидная железа работает неправильно, это часто может привести к нежелательному увеличению веса.
«И мужчины, и женщины могут страдать от гипотиреоза, и его обычно лечат, принимая таблетки гормона щитовидной железы, называемые левотироксином».
Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий