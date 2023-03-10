3 причины, по которым вам трудно избавиться от жира на животе — совет врача

Плохой сон

«Лишение сна имеет множество последствий. Одним из них является увеличение веса. Когда мы не можем спать, наш организм вырабатывает кортизол — «гормон стресса», который может заставить наш организм накапливать жировые запасы «на всякий случай», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Чувство стресса, беспокойства или депрессии

«Мы все слышали о «комфортной» еде, и этому есть научное объяснение. Ученые обнаружили потенциальную связь между углеводами и серотонином, гормоном, который помогает регулировать наше настроение. Подсознательно, когда мы едим продукты, богатые углеводами, мы пытаемся поднять себе настроение. Но, конечно, употребление большого количества углеводов может привести к увеличению веса».

Проблемы с щитовидной железой

«И мужчины, и женщины могут страдать от гипотиреоза, и его обычно лечат, принимая таблетки гормона щитовидной железы, называемые левотироксином».

Висцеральный жир — это особый тип жира, который хранится глубоко в животе. Он необходим для защиты и изоляции жизненно важных органов. Однако избыток висцерального жира связан с рядом серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет, болезни сердца и даже некоторые виды рака.Есть несколько факторов, которые могут вызвать накопление висцерального жира из-за диеты и отсутствия физических упражнений, которые являются двумя очевидными.Однако даже при внесении необходимых изменений в то, что вы едите, и в том, насколько вы активны, вы можете не увидеть желаемого уменьшения жира на животе.Когда мы испытываем стресс или недосыпаем, нам требуется энергия от еды в качестве замены, поэтому мы можем перекусывать и есть больше. Если вы бодрствуете и находитесь на кухне, велика вероятность, что вы перекусываете.Кроме того, когда мы чувствуем стресс, наш организм выделяет кортизол — важный стимулятор аппетита. Таким образом, мы можем обнаружить, что чувствуем себя все более голодными в периоды стресса.Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это проблемы со щитовидной железой. Если у вас недостаточно активная щитовидная железа, вы можете испытывать усталость, депрессию и увеличение веса. Гипотиреоз — это когда ваша щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов, необходимых для регулирования обмена веществ в организме.Если щитовидная железа работает неправильно, это часто может привести к нежелательному увеличению веса.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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