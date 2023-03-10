3 причины, по которым вам трудно избавиться от жира на животе — совет врача

177 Фото: https://unsplash.com/photos/9LSTxzIaXiA
3 причины, по которым вам трудно избавиться от жира на животе — совет врача


«Такие факторы, как стресс, недосыпание, жесткие диеты и обезвоживание, могут повлиять на ваш успех в похудении», — сказал врач.


Висцеральный жир — это особый тип жира, который хранится глубоко в животе. Он необходим для защиты и изоляции жизненно важных органов. Однако избыток висцерального жира связан с рядом серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет, болезни сердца и даже некоторые виды рака.

Есть несколько факторов, которые могут вызвать накопление висцерального жира из-за диеты и отсутствия физических упражнений, которые являются двумя очевидными.

Однако даже при внесении необходимых изменений в то, что вы едите, и в том, насколько вы активны, вы можете не увидеть желаемого уменьшения жира на животе. 

Плохой сон



Как избавиться от жира на животе: алкоголь образует опасный жир и мешает похудеть


«Лишение сна имеет множество последствий. Одним из них является увеличение веса. Когда мы не можем спать, наш организм вырабатывает кортизол — «гормон стресса», который может заставить наш организм накапливать жировые запасы «на всякий случай», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.



Как избавиться от висцерального жира: четыре простых способа сжечь жир на животе



Когда мы испытываем стресс или недосыпаем, нам требуется энергия от еды в качестве замены, поэтому мы можем перекусывать и есть больше. Если вы бодрствуете и находитесь на кухне, велика вероятность, что вы перекусываете.

Чувство стресса, беспокойства или депрессии


«Мы все слышали о «комфортной» еде, и этому есть научное объяснение. Ученые обнаружили потенциальную связь между углеводами и серотонином, гормоном, который помогает регулировать наше настроение. Подсознательно, когда мы едим продукты, богатые углеводами, мы пытаемся поднять себе настроение. Но, конечно, употребление большого количества углеводов может привести к увеличению веса».

Кроме того, когда мы чувствуем стресс, наш организм выделяет кортизол — важный стимулятор аппетита. Таким образом, мы можем обнаружить, что чувствуем себя все более голодными в периоды стресса.

Проблемы с щитовидной железой


Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это проблемы со щитовидной железой. Если у вас недостаточно активная щитовидная железа, вы можете испытывать усталость, депрессию и увеличение веса. Гипотиреоз — это когда ваша щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов, необходимых для регулирования обмена веществ в организме. 

Если щитовидная железа работает неправильно, это часто может привести к нежелательному увеличению веса.

«И мужчины, и женщины могут страдать от гипотиреоза, и его обычно лечат, принимая таблетки гормона щитовидной железы, называемые левотироксином».


Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Жир на животе: с каждым приемом пищи необходимо определенное количество белка, чтобы похудеть
Висцеральный жир: как определить его опасный излишек на животе
Избавьтесь висцерального жира: лучшие овощи для уменьшения жира на животе - исследование
Теги : советы врачей, похудение, жир на животе