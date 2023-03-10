Гепатолог Южнова: астения - ранний признак заболевания печени

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Гепатолог Южнова: астения - ранний признак заболевания печени


Чувство усталости и слабости может быть предвестником последней стадии неалкогольной жировой болезни печени.


Неалкогольная жировая болезнь печени развивается в четыре основные стадии, последней из которых является цирроз печени.

Цирроз печени возникает после многих лет воспаления и приводит к тому, что ваша печень сжимается, становится рубцовой и шероховатой. Что еще хуже, это повреждение может быть необратимым и привести к печеночной недостаточности и раку.


Врач предупреждает: холурия бывает ранним признаком патологии печени


"Одним из «ранних» симптомов этой стадии НАЖБП может быть астения. Астения, или общая слабость и утомляемость, могут быть ранним признаком заболевания печени, поскольку печень играет решающую роль в поддержании уровня энергии в организме. Печень отвечает за преобразование питательных веществ в энергию, которая может быть использована клетками организма. Когда печень повреждена или не функционирует должным образом из-за заболевания печени, это может привести к снижению выработки энергии и привести к астении", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Заболевание печени также может заложить основу для накопления токсинов в организме, что еще больше усугубляет астению.


Жировая болезнь печени: невысокая температура - менее известный симптом


Хотя астения может быть вызвана целым рядом проблем, не связанных с заболеванием печени, важно проверить этот симптом. Если вы подозреваете, что у вас заболевание печени на основании таких симптомов, как астения, важно как можно скорее записаться на прием к своему лечащему врачу.

Другие симптомы цирроза могут помочь тревожным звонком и выявить заболевание:
  • Чувствуете себя очень усталым и слабым
  • Чувство тошноты
  • Потеря аппетита
  • Потеря веса и мышечной массы
  • Появление красных пятен на ладонях и мелких паукообразных кровеносных сосудов на коже (паутинообразные ангиомы) выше уровня талии
  • Пожелтение кожи и белков глаз
  • Рвота кровью
  • Зудящая кожа
  • Темная моча 
  • Кровотечение 
  • Отек ног или живота (асцит) из-за скопления жидкости
  • Потеря полового влечения (либидо)

Ранее МедикФорум писал о признаках больной печени.


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