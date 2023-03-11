2 продукта для завтрака могут сжигать жир на животе, если их есть вместе - нутрициолог Строков

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2 продукта для завтрака могут сжигать жир на животе, если их есть вместе - нутрициолог Строков


Сочетание утреннего кофе с тостами может помочь «значительно» уменьшить висцеральный жир.


Висцеральный жир спрятан глубоко внутри брюшной полости, окружая некоторые жизненно важные органы, такие как печень и поджелудочная железа. Хорошая новость заключается в том, что простые диетические корректировки могут иметь большое значение при попытке устранить виновника.


"Два неожиданных продукта для завтрака могут помочь уменьшить висцеральный жир при совместном употреблении", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Исследовательская группа решила изучить связь между ежедневным потреблением кофе или зеленого чая с хлебом и без него.


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Изучив 3539 участников, исследователи наблюдали влияние этих двух пищевых протоколов на ожирение, висцеральное ожирение и метаболический синдром.

"В конце исследования команда обнаружила, что сочетание ежедневного кофе и хлеба во время завтрака было связано со значительно более низким уровнем висцерального жира. Однако зеленый чай не показал таких же преимуществ".


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Кофе содержит кофеин, а также входит в состав многих добавок для сжигания жира. Он помогает мобилизовать жиры из жировых тканей и помогает улучшить обмен веществ.

«Хлеб обычно не связан со снижением висцерального ожирения, и исследование действительно предполагает, что результат может быть связан с увеличением потребления кофе во время еды хлеба».

Одним из ограничений исследования было то, что в нем не указывалось, какой тип кофе и хлеба участники употребляли по утрам.


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