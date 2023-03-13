Отек в 4-х частях тела сигнализируют о самой тяжелой стадии жировой болезни печени

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Отек в 4-х частях тела сигнализируют о самой тяжелой стадии жировой болезни печени


Заболевание может привести к скоплению жидкости в определенных частях тела, вызывая заметные отеки.


Также известная как неалкогольная жировая болезнь печени, она относится к заболеваниям печени, вызванным накоплением жира в органе. На самых ранних стадиях он часто не проявляется симптомами. Однако по мере того, как он прогрессирует и становится более серьезным, он может стать заметным.

Четвертая и последняя стадия жировой болезни печени известна как цирроз.


Частое носовое кровотечение является признаком тяжелой жировой болезни печени


"Это происходит после многих лет воспаления, в результате чего печень становится комковатой, рубцовой и сморщенной. Если не лечить, это может привести к печеночной недостаточности, раку и даже смерти. Поэтому своевременное выявление симптомов может спасти жизнь. Цирроз может вызвать отек в четырех частях тела. Это ноги, лодыжки, стопы и живот", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Отек является симптомом жировой болезни печени - поражает ноги, ступни и лодыжки


Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают:
  • Усталость и слабость
  • Потеря аппетита
  • Потеря веса и истощение мышц
  • Тошнота и рвота
  • Болезненность или боль в области печени
  • Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии
  • Очень зудит кожа
  • Пожелтение кожи и белков глаз 
  • Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен
  • Выпадение волос
  • Лихорадка и приступы озноба

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