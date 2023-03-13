Отек в 4-х частях тела сигнализируют о самой тяжелой стадии жировой болезни печени

"Это происходит после многих лет воспаления, в результате чего печень становится комковатой, рубцовой и сморщенной. Если не лечить, это может привести к печеночной недостаточности, раку и даже смерти. Поэтому своевременное выявление симптомов может спасти жизнь. Цирроз может вызвать отек в четырех частях тела. Это ноги, лодыжки, стопы и живот", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Усталость и слабость

Потеря аппетита

Потеря веса и истощение мышц

Тошнота и рвота

Болезненность или боль в области печени

Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии

Очень зудит кожа

Пожелтение кожи и белков глаз

Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен

Выпадение волос

Лихорадка и приступы озноба

Также известная как неалкогольная жировая болезнь печени, она относится к заболеваниям печени, вызванным накоплением жира в органе. На самых ранних стадиях он часто не проявляется симптомами. Однако по мере того, как он прогрессирует и становится более серьезным, он может стать заметным.Четвертая и последняя стадия жировой болезни печени известна как цирроз.Ранее МедикФорум писал о пользе отвара шиповника.

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