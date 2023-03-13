Отек в 4-х частях тела сигнализируют о самой тяжелой стадии жировой болезни печени
Заболевание может привести к скоплению жидкости в определенных частях тела, вызывая заметные отеки.
Также известная как неалкогольная жировая болезнь печени, она относится к заболеваниям печени, вызванным накоплением жира в органе. На самых ранних стадиях он часто не проявляется симптомами. Однако по мере того, как он прогрессирует и становится более серьезным, он может стать заметным.
Четвертая и последняя стадия жировой болезни печени известна как цирроз.
"Это происходит после многих лет воспаления, в результате чего печень становится комковатой, рубцовой и сморщенной. Если не лечить, это может привести к печеночной недостаточности, раку и даже смерти. Поэтому своевременное выявление симптомов может спасти жизнь. Цирроз может вызвать отек в четырех частях тела. Это ноги, лодыжки, стопы и живот", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают:
- Усталость и слабость
- Потеря аппетита
- Потеря веса и истощение мышц
- Тошнота и рвота
- Болезненность или боль в области печени
- Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии
- Очень зудит кожа
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен
- Выпадение волос
- Лихорадка и приступы озноба
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