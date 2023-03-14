Нутрициолог Строков: добавки, между приемом которых следует выждать 2 часа

«Не принимайте добавки цинка и добавки меди, железа или фосфора одновременно. Лучше всего разделить дозы этих продуктов на два часа, чтобы получить максимальную пользу от каждой пищевой добавки. Вы можете обратиться к минералу за помощью в предотвращении или сокращении продолжительности простуды, но вы должны знать, что цинк мешает усвоению меди. Если вы должны принимать медь, а также принимать цинк, разнесите их как минимум на два часа», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Многие люди полагаются на добавки как на способ убедиться, что они получают нужное количество определенных витаминов и минералов. Дефицит может стать серьезным с долгосрочными последствиями. Однако при добавлении их в свой рацион есть потенциальные побочные эффекты, которых следует опасаться.В некоторых случаях добавки могут взаимодействовать друг с другом, поэтому перед их приемом стоит проверить наличие каких-либо проблем. Это относится к добавкам цинка и меди, которые органы здравоохранения рекомендуют принимать с интервалом в два часа.Оба являются микроэлементами, а это означает, что организму нужно лишь небольшое их количество. Цинк помогает в создании ДНК, росте клеток и поддержке иммунной системы.Это особенно важно в детстве, подростковом возрасте и во время беременности, поскольку помогает клеткам расти и размножаться. Медь, с другой стороны, помогает организму вырабатывать энергию, расщеплять и усваивать железо.Большинство людей могут получать достаточное количество цинка и меди с пищей. Однако некоторым могут потребоваться добавки из-за проблем с абсорбцией.В этом случае рекомендуется принимать эти добавки отдельно.Ранее МедикФорум писал о симптомах мужского ПМС.

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