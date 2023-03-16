Морковный сок снижает кровяное давление - диетолог Пономарева





"Соль заставляет тело удерживать воду. Избыток воды оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов. Было показано, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием калия помогает противостоять этому, поскольку помогает организму избавиться от натрия и расслабляет кровеносные сосуды. Одним из овощей, богатых калием, является морковь, которая содержит 320 мг калия на 100 г", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Употребление морковного сока может защитить сердечно-сосудистую систему за счет повышения общего антиоксидантного статуса и снижения перекисного окисления липидов независимо от каких-либо маркеров сердечно-сосудистого риска, измеренных в исследовании».

Если артериальное давление человека слишком высокое, это означает, что его сердцу приходится работать больше, чем обычно, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Со временем это создает дополнительную нагрузку на жизненно важные органы, такие как сердце, мозг и почки. Это может иметь разрушительные последствия, с повышенным риском сердечных заболеваний, инсультов и слабоумия среди опасностей гипертонии.Как и многие медицинские состояния, диета часто играет роль в том, является ли ваше кровяное давление высоким или низким.Употребление моркови может снизить кровяное давление, а одно исследование также показало, что употребление моркови в виде сока полезно для снижения риска сердечных заболеваний. У мышей, которые ели овощи, наблюдалось снижение уровня артериального давления и потеря веса.Употребление морковного сока снижало систолическое давление, но не влияло на диастолическое. Также сок значительно увеличило общую антиоксидантную способность плазмы и снизило выработку малонового диальдегида в плазме.Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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