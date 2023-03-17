Гепатолог Южнова: "психический" симптом жировой болезни печени, вызванный токсинами

"Это также может иметь влияние на мозг. Печеночной энцефалопатией называют изменения в головном мозге, вызванные острым или хроническим заболеванием печени. Это одно из основных осложнений цирроза печени".

«Однако, если печень сильно повреждена и не может нормально функционировать, эти «токсины» могут накапливаться в кровотоке. Если они попадают в мозг, они могут привести к состоянию, называемому печеночной энцефалопатией».

Симптомы печеночной энцефалопатии

«Симптомы могут развиваться быстро или медленно в течение определенного периода времени. У пациентов с печеночной энцефалопатией могут быть как физические симптомы, так и сниженная психическая функция».

Печень является одним из наших жизненно важных органов, выполняя более 500 функций организма. Одной из таких функций является изъятие потенциально вредных веществ, обнаруженных в организме, и обезвреживание их. Однако, если есть проблемы с печенью, эти токсины могут попасть в кровоток и попасть в другие области.Это может произойти в тяжелых случаях жировой болезни печени. Как следует из названия, жировая болезнь печени, также известная как неалкогольная жировая болезнь печени, возникает при избытке жира в печени. Первоначально это не вызывает симптомов, но если это прогрессирует, это может стать опасным.После многих лет воспаления орган может стать сморщенным, бугристым и рубцовым, что является четвертой и последней стадией жировой болезни печени, известной как цирроз.В крайних случаях цирроз может прогрессировать до печеночной недостаточности и даже рака печени.Одна из самых важных вещей, которую делает печень, — это изменение потенциально вредных веществ, которые либо вырабатываются, либо поглощаются организмом, и обезвреживает их.Печеночную энцефалопатию можно спутать с деменцией из-за ее влияния на головной мозг.Деменция также часто встречается у пациентов с печеночной энцефалопатией. Деменция обычно диагностируется у пациентов с циррозом печени и коррелирует с диагнозом печеночной энцефалопатии, независимо от употребления алкоголя, травмы головного мозга, возраста и других метаболических факторов риска.Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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