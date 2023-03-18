Онколог Воробьев: постоянное вздутие живота — распространенный признак рака

«Рак яичников является причиной наибольшего числа смертей, связанных с раком женских половых органов, и его часто называют «тихим убийцей». Когда симптомы присутствуют, их бывает трудно обнаружить, поскольку они обычно совпадают с другими состояниями», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Стойкое вздутие живота — это симптом, о котором сообщают чаще всего. Это связано с тем, что наиболее распространенный путь распространения рака — через брюшную полость. Раковые клетки также могут блокировать отток лимфы, вызывая накопление жидкости. Некоторые женщины также чувствуют вздутие живота во время менструации».

Боль

Изменение цикла

«Изменения менструального цикла, такие как нерегулярные кровотечения, кровянистые выделения или вагинальные кровотечения после менопаузы, также являются симптомами, хотя и менее распространенными».

Очень быстрое чувство сытости или отсутствие аппетита

Рак яичников является шестой по величине причиной смерти от рака. Это происходит, когда аномальные клетки в яичнике растут и размножаются неконтролируемым образом, в конечном итоге образуя опухоль. Если его поймать достаточно рано, можно предотвратить его распространение на другие части тела.Врачи предупреждают, что быстро обнаружить признаки может быть сложно из-за характера симптомов.Одним из таких симптомов является «постоянное» вздутие живота.Однако это то, что можно легко принять за другие проблемы, такие как переедание, запоры и синдром раздраженного кишечника.Другие симптомы рака яичников, на которые следует обратить внимание.Боль в животе, спине или тазу также являются распространенными симптомами.Это связано с накоплением жидкости, которая оказывает давление на желудок, заставляя человека чувствовать себя сытым. Если вы испытываете симптомы рака яичников, вам следует обратиться к врачу общей практики.Ранее МедикФорум писал о пользе клюквы.

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