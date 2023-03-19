Нутрициолог Строков делится лучшими и худшими сырами для поддержания уровня холестерина

«Его можно (в широком смысле) разделить на два компонента: ЛПНП (липопротеин низкой плотности) и ЛПВП (липопротеин высокой плотности). ЛПНП считается «плохим» холестерином, ответственным за образование бляшек в кровеносных сосудах, что приводит к ишемической болезни сердца и инсульту», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Нет необходимости прекращать есть сыр. Речь идет об умеренности. Держите потребление в разумных пределах; подумайте о том, чтобы съесть установленную порцию за один раз, а не целую миску макарон с сыром».

«Твердые сыры (например, чеддер) содержат меньше насыщенных жиров и, следовательно, имеют более высокий уровень ЛПНП («плохого» холестерина)».

Пармиджано

Грана Падано

Пекорино

Грюйер

Эмменталь

Мимолет

Употребление сыра может влиять на уровень холестерина. Некоторый холестерин является необходимым для образования желчи в печени, помимо прочего, нужно знать о двух его видах.С другой стороны, ЛПВП — это «хороший холестерин, который помогает очищать артерии».Однако некоторые сыры могут быть хуже для вас, чем другие.Рикотта и творог содержат гораздо меньше ЛПНП плохого» холестерина и лучше для вас. Сыр в обработанных пищевых продуктах будет намного хуже для вас, например, в гамбургерах и пицце.Разные сорта и виды сыра содержат разное количество жира. Существует также широкий ассортимент обезжиренных и нежирных сыров. Медицинские рекомендации рекомендуют не более 70 г жиров и 20 г насыщенных жиров в день.Ранее МедикФорум писал о хлебе, который можно диабетикам.

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