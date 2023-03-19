Нутрициолог Строков делится лучшими и худшими сырами для поддержания уровня холестерина
Если у вас есть холестерин, имеет ли значение, какой сыр вы едите?
Употребление сыра может влиять на уровень холестерина. Некоторый холестерин является необходимым для образования желчи в печени, помимо прочего, нужно знать о двух его видах.
«Его можно (в широком смысле) разделить на два компонента: ЛПНП (липопротеин низкой плотности) и ЛПВП (липопротеин высокой плотности). ЛПНП считается «плохим» холестерином, ответственным за образование бляшек в кровеносных сосудах, что приводит к ишемической болезни сердца и инсульту», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
С другой стороны, ЛПВП — это «хороший холестерин, который помогает очищать артерии».
«Нет необходимости прекращать есть сыр. Речь идет об умеренности. Держите потребление в разумных пределах; подумайте о том, чтобы съесть установленную порцию за один раз, а не целую миску макарон с сыром».
Однако некоторые сыры могут быть хуже для вас, чем другие.
«Твердые сыры (например, чеддер) содержат меньше насыщенных жиров и, следовательно, имеют более высокий уровень ЛПНП («плохого» холестерина)».
Твердые сыры:
- Пармиджано
- Грана Падано
- Пекорино
- Грюйер
- Эмменталь
- Мимолет
Рикотта и творог содержат гораздо меньше ЛПНП плохого» холестерина и лучше для вас. Сыр в обработанных пищевых продуктах будет намного хуже для вас, например, в гамбургерах и пицце.
Разные сорта и виды сыра содержат разное количество жира. Существует также широкий ассортимент обезжиренных и нежирных сыров. Медицинские рекомендации рекомендуют не более 70 г жиров и 20 г насыщенных жиров в день.
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