Онколог Воробьев назвал 4 признака, которые говорят о раке поджелудочной железы

«У вас могут быть частые, большие испражнения бледного цвета и запаха, которые трудно смыть. Эти изменения кишечника могут означать, что вы не усваиваете пищу должным образом. Это также может привести к потере веса», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Стеаторея обычно возникает, когда рак что повышает вероятность сдавливания желчных протоков. Если проток блокируется, это может привести к этому симптому".

Белки ваших глаз или ваша кожа желтеют

Зуд кожи, моча темнее и светлее, чем обычно

Потеря аппетита или потеря веса без попытки

Чувство усталости или отсутствие энергии

Высокая температура или ощущение жара или озноба

Диарея или запор или другие изменения в стуле

Боль в верхней части живота и спине (может усиливаться, когда вы едите или лежите, и уменьшается, когда вы наклоняетесь вперед)

Симптомы расстройства желудка (например, чувство вздутия живота)

Что бы ни случилось, как только вы закроете дверь в ванную, это полностью ваше дело. Внимание к вашим движениям кишечника может означать разницу между обнаружением раковых изменений и упущением симптомов из поля зрения. Хотя вы можете связать изменения стула с раком кишечника, рак поджелудочной железы также может бить тревогу в туалете.Стеаторея описывает избыток жира в стуле, который меняет его структуру и внешний вид.Размер, цвет, запах и частота могут указывать на этот явный признак рака поджелудочной железы.Эти четыре контрольных признака могут помочь идентифицировать рак поджелудочной железы и сигнализировать о том, что пора «обратиться к врачу общей практики».Ранее МедикФорум писал о хлебе, который можно можно диабетикам.

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