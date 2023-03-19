Онколог Воробьев назвал 4 признака, которые говорят о раке поджелудочной железы
Симптомы часто не проявляются на ранних стадиях, не помогает этой мрачной статистике. Однако, как только симптомы появляются, стеаторея является ключевым признаком, который необходимо устранить.
Что бы ни случилось, как только вы закроете дверь в ванную, это полностью ваше дело. Внимание к вашим движениям кишечника может означать разницу между обнаружением раковых изменений и упущением симптомов из поля зрения. Хотя вы можете связать изменения стула с раком кишечника, рак поджелудочной железы также может бить тревогу в туалете.
Стеаторея описывает избыток жира в стуле, который меняет его структуру и внешний вид.
Размер, цвет, запах и частота могут указывать на этот явный признак рака поджелудочной железы.
«У вас могут быть частые, большие испражнения бледного цвета и запаха, которые трудно смыть. Эти изменения кишечника могут означать, что вы не усваиваете пищу должным образом. Это также может привести к потере веса», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Эти четыре контрольных признака могут помочь идентифицировать рак поджелудочной железы и сигнализировать о том, что пора «обратиться к врачу общей практики».
"Стеаторея обычно возникает, когда рак что повышает вероятность сдавливания желчных протоков. Если проток блокируется, это может привести к этому симптому".
Однако изменения в стуле — не единственный признак рака поджелудочной железы. Другие симптомы:
- Белки ваших глаз или ваша кожа желтеют
- Зуд кожи, моча темнее и светлее, чем обычно
- Потеря аппетита или потеря веса без попытки
- Чувство усталости или отсутствие энергии
- Высокая температура или ощущение жара или озноба
- Диарея или запор или другие изменения в стуле
- Боль в верхней части живота и спине (может усиливаться, когда вы едите или лежите, и уменьшается, когда вы наклоняетесь вперед)
- Симптомы расстройства желудка (например, чувство вздутия живота)
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